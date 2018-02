Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Mihaiela Iorga a povestit cum, in cazul unui dosar referitor la fapte de coruptie in domeniul sanatatii, in vara anului 2016, DNA a dat comunicat de presa prin care anunta perchezitii la Spitalul Fundeni inainte ca echipele de politisti sa ajunga la unitatea sanitara, informeaza Mediafax.Mihaiela…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca afirmațiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga “privesc fapte grave, care compromit procesul democratic și funcționarea statului roman”. In plus, judecatorul…

- Procurorul DNA Mihaiela Iorga a declarat ca Laura Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca sa o intrebe daca nu ar putea sa "iasa" cu un dosar al unui fost ministru ce urma sa fie numit premier, pentru ca acesta din urma ar fi numit-o pe sefa UNJR, Dana Girbovan, ministru al

- Fostul ministru al economiei, Varujan Vosganian, a avut parte de un debut inedit in lumea teatrului! Armine Vosganian a lucrat foarte mult la spectacolul "Magazinul de Sinucideri" de Jean Teul, care a putut fi vazut la Teatrul de Comedie din Bucuresti. Numele piesei ii face pe multi sa simta fiori reci…

- Un politist din Alba s-a ”specializat” in denuntarea unor acte de coruptie savarsite de persoane pe care le sanctioneaza in timpul serviciului. Agentul a ajuns le cea de-a treia sesizare a DGA.

- Doi fosti premieri greci si opt fosti ministri, unul dintre ei fiind in prezent comisar european, sunt banuiti de implicare intr-o vasta afacere de coruptie cu presupuse fapte de dare de mita, deturnare de fonduri si spalare de bani pentru promovarea produselor multinationalei farmaceutice Novartis…

- Acuzații grave planeaza asupra unui barbat, de 41 de ani, din Israel, chemat la Poliția Pitești. El este acuzat ca și-a batut soția, o romanca, de 30 de ani. Cei doi au un copil in varsta de un an. In mod ciudat, soții nu lucreaza dar traiesc cu bani trimiși din Israel.

- Hotararea pronunțata, la sfarșitul anului trecut, de Inalta Curte de Casație și Justitie, prin care a fost admis recursul Cameliei Bogdan, impotriva deciziei CSM de excludere din magistratu...

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un "prieten" ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' si ca el ar putea prelua "si partidul chiar". "A venit un prieten…

- Maramureseanul Liviu Marian Pop si-a predat mandatul de ministru al Invatamantului. Acesta va ramane ca senator de Maramures in Parlament, dar a avut grija sa transmista un semnal clar catre cer care il urmeaza la Ministerul Educatiei si Cercetarii. “Am predat astazi mandatul de ministru al Educației…

- Proiectul Ro-Net se deruleaza in parametri foarte buni, iar pana in luna august ne-am asumat sa-l finalizam, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Lucian Sova, fostul ministru al Comunicatiilor, cu ocazia predarii mandatului. "Ro-Net merge in parametrii foarte buni. Sunt activitati in derulare,…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Lucian Sova, propus pentru functia de Ministru al Transporturilor, a evitat sa dea termene si sa inainteze estimari de km de autostrada pe care ar putea sa ii deschida in acest an, motivind ca nu a studiat situatia din Transporturi decat doua zile. Sova a sustinut, in cadrul audierilor din Parlament,…

- Dupa Liviu Pop, celebru pentru greșelile de exprimare, in fruntea Educației romanești a fost propus Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava. Personajul scos la lumina de PSD a șocat deja opinia publica prin discursuri deformate de un limbaj propriu unui analfabet!

- Gestul de susținere explicita și solidara a rectorilor pentru un nou ministru al Educației este unul in premiera pentru spațiul romanesc. “Universitatea din Oradea impreuna cu universitatile care fac parte din consortiul ACADEMICA PLUS il sustin pe domnul Rector al Universitatii…

- Rectorul Universitatii "Ștefan cel Mare" Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a fost validat in Comitetul Executiv National al PSD pentru a prelua functia de ministru al Educatiei, unul dintre cele mai important portofolii din viitorul Guvern condus de premierul Viorica Dancila. ...

- Documente incendiare! Acuze grave la adresa unui fost ministru din Guvernul Tudose! Acesta a fost acuzat de șantaj și abuz in serviciu.Plangerea a ajuns la Direcția Naționala Anticorupție, informeaza Bugetul.ro. Sursa citata a publicat o serie de documente, in exclusivitate, care fac dovada…

- Lucian Sova a fost propus sa preia mandatul de ministru al Transporturilor in Guvernul Dancila, dupa ce el a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Tudose. Anul trecut, pe 20 iunie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal in care deputatul bacauan era cercetat penal…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- La randul sau, Eugen Teodorovici a spus ca nu se poate pronunta in acest caz decat dupa CEx PSD. „Ma onoreaza propunerea. Sigur, niciunul dintre portofolii nu mi-ar fi strain, dupa atatia ani de cand lucrez in administratia publica", a declarat Teodorovici. Din iunie 2009 si pana in mai 2012, Eugen…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a distribuit, joi seara, pe pagina sa de Facebook, povestea unui medic specialist care nu a reusit sa se angajeze nicaieri, dupa 11 ani de scoala, iar pentru cele cateva ore predate la facultate ar urma sa primeasca doar 50 de lei pe luna, intrucat contributiile…

- Rodica Nassar, secretar de stat in MS, a declarat ca nu a discutat cu niciun lider PSD despre posibilitatea preluarii portofoliului de ministru al Sanatatii, dar a precizat ca ar accepta functia in...

- ALDE a solicitat ca, dupa nominalizarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru, sa aiba o discutie cu aceasta, in cadrul careia sa fie punctate prioritatile partidului, a declarat miercuri vicepresedintele formatiunii Varujan Vosganian."Noi, ALDE, am solicitat ca, dupa nominalizare,…

- Membrii Comitetului Politic Executiv al ALDE au votat miercuri, in unanimitate, in favoarea sustinerii politice a Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, urmand ca din componenta delegatiei care va merge la Palatul Cotroceni sa faca parte Gratiela Gavrilescu si Daniel Chitoiu, a declarat…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.Mai exact, conform IPJ Cluj, în noaptea de 14/15 ianuarie…

- Un jandarm este urmarit penal pentru fapte de coruptie, procurorii DNA stabilind ca acesta a pretins si primit o suma mare de bani, in schimbul promisiunii ca va angaja o persoana in Jandarmerie.

- Un jandarm este urmarit penal pentru fapte de coruptie, procurorii DNA stabilind ca acesta a pretins si primit o suma mare de bani, in schimbul promisiunii ca va angaja o persoana in Jandarmerie.

- Procesul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, este judecat incepand cu 2015 pentru fapte de coruptie a avut joi primul termen din acest an, judecatorii Tribunalului continuand audierea martorilor, printre care directorul Muzeului Primei Scoli Romanesti…

- Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false in obtinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, sa returneze suma de aproape 2,7 milioane de lei.

- Acesta este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, fals intelectual, in forma continuata și complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.…

- Primarul comunei Arieseni, Jurj Vasile Marin, a fost trimis in judecata de Serviciul Teritorial DNA Alba Iulia pentru fapte de coruptie. Acesta este acuzat ca a intocmit si folosit documente false care au avut ca finalitate obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

- Ofierii Direciei Generale Anticorupie (D.G.A.) &ndash Serviciul Judeean Anticorupie (S.J.A.) Brila au finalizat cercetrile iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Brila a dispus trimiterea în judecat a unui medic specialist la un spital din Brila pentru sv&acir...

- Aproximativ 15 persoane au dat, vineri seara, startul unui protest in fata cabinetului deputatului de Arges Catalin Radulescu, principalul initiator al proiectul de lege care ar putea schimba definitia functionarului public in legea penala, in sensul in care persoanele care exercita demnitati pubice…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...

- Fostului demnitar (care in prezent este in penitenciar, unde ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea pentru o alta fapta de coruptie) i se pune in sarcina, de catre procurorii DNA, faptul ca ar fi cerut spaga de 1.264.000 de lei pentru a trage sforile in atribuirea unor contracte de lucrari publice. Banii…

- Criminala care a socat intreaga Romanie continua sa comita comita infractiuni si in spatele gratiilor si se alege cu un nou dosar penal. Acum va fi cercetata și pentru ultraj. Reprezentanții Penitenciarului Jilava au facut o plangere la Parchet, dupa ce femeia a amenințat cu moartea si a atacat doua…

- Criminala de la metrou recidiveaza si in spatele gratiilor. Aceasta a comis mai multe fapte inclusiv in spatele gratiilor. Individa care a ucis cu sange rece o tanara la metrou, impingand-o intentionat in fata trenului, a agresat doi agenti supraveghetori, in spatele gratiilor, conform observator.tv.Citește…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti sustin ca unele dintre modificarile aduse Codurilor penale vor avea consecinte grave asupra anchetelor, precizand ca va fi imposibila folosirea inregistrarilor camerelor de supraveghere in dosarele in care sunt investigate fapte grave, precum…

- Fostul ministru rus al Economiei Aleksei Uliukaiev a fost condamnat la opt ani de detentie in regim sever pentru fapte de coruptie, la finalul unui proces pe care l-a denuntat drept o lovitura regizata de catre un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, relateaza AFP.

- Fostul ministru rus al Economiei Aleksei Uliukaiev a fost condamnat la opt ani de detentie in regim sever pentru fapte de coruptie, la finalul unui proces pe care l-a denuntat drept o lovitura regizata de catre un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Fostul ministru rus al Economiei Alexei Uliukaiev a fost condamnat la opt ani de detentie in regim sever pentru fapte de coruptie, la finalul unui proces pe care l-a denuntat drept o lovitura regizata de catre un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, scrie digi24.ro.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției va incepe dezbaterile pentru modificarea Codului Penal și a Codului de Procedura Penala in vederea transpunerii in legislația romaneasca a directivei (UE) 2016/343 privind prezumția de nevinovație. Printre propuneri se afla interzicerea prezentarii…

- Procesul judiciar, intr-un scandal de coruptie de 9,6 milioane de euro, in care au fost implicati fostul ministru de Finante austriac Karl-Heinz Grasser si alti 14 acuzati, a inceput marti, la Viena.

- Fostul parlamentar, Christian Gigi Chiru a anuntat pe pagina sa de Facebook ca instanta a dispus clasarea acuzatiile aduse intr un dosar instrumentat de DNA. "Multumesc bunului Dumnezeu Multumesc si celor care nu si au pierdut increderea in mine. Dupa 4 ani.....s a facut dreptate" ndash; este mesajul…

- Fostul ministru delegat pentru Invațamantul Superior Mihnea Costoiu este audiat la DNA. In urma cu cateva saptamani, acesta a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in dosarul lui Dinu Pescariu, relateaza Antena 3. Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar…

- Acuzat de coruptie, fostul ministru al aconomiei, Aleksei Uliukaev, a fost condamnat de Parchetul rus la "10 ani de inchisoare intr-o unitate cu regim de detentie sever" si la plata unei amenzi de 500 milioane...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa fie interogat duminica de politie, pentru a doua oara in aceasta luna, in doua dosare de presupuse fapte de coruptie, au relatat media israeliene, citate de AFP. Citeste si: SOC in Spania! Procurorul general, care i-a pus sub acuzare pe liderii…