- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a anuntat marti ca discutiile din coalitie referitoare la rectificarea bugetara nu sunt finalizate, ALDE solicitand masuri eficiente in ce priveste...

- Rectificarea bugetara va aduce taieri de fonduri la Transporturi, Educație și Sanatate, potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor. Mai mult, vor fi si masuri precum blocarea angajarilor la stat, eliminarea unor sporuri sau reducerea numarului de șefi.

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian a declarat, joi, pentru Libertatea ca partidul lanseaza un avertisment partenerilor de la PSD, in conditiile in care nu sunt de acord cu rectificarea bugetara, in varianta prezentata in coalitie. ALDE acuza PSD ca taie bani de la Educatie, sanatate, cultura,…

- Data la care proiectul de rectificare bugetara va fi pe masa Guvernului este 5 august, adica luni, iar astazi sau cel tarziu maine dimineata la prima ora vor fi publicate pe site-ul Ministerului de Finante atat rectificarea, cat si ordonanta de masuri, care vor fi aprobate la pachet, a declarat,…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus miercuri, dupa ce a fost validat candidat la prezidentiale, ca partidul pe care il conduce este nemultumit de functionarea coalitiei de guvernare.„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte…

- Rectificarea bugetara va include o serie de masuri de restructurare a aparatului de stat, la nivel de secretari de stat și cabinetele acestora, dar procesul de analiza a funcționarilor se va prelungi și in august, a anunțat, marți ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.La rectificare miniștrii…

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Cea mai mare realizare a acestui mandat o reprezinta atragerea a nu mai puțin de 250 de milioane de euro pentru drumuri, școli și spitale.