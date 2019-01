Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, vineri seara la Antena 3, ca si-ar dori ca serviciile de informatii, procuratura si retelele externe ale serviciilor sa nu se amestece in alegerile prezidentiale din acest an.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- "Pe parsursul intregii perioade din 2018, in mod constant Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc ori de cate ori am testat intentia de vot pentru functia de președinte. Sigur ca, in ultima perioada, lucrurile devin oarecum fluide, in sensul ca apar candidati cu sanse reale, cum ar fi Calin Popescu…

- "2019 va fi un an foarte greu pentru Romania fiindca aceasta competitie politica, pentru prezidentiale in special, se face fara niciun fel de oprelisti si, de cele mai multe ori, cei care pierd sunt romanii si Romania. Eu nu ma aștept la o campanie elctorala morala, cinstita. Vor fi folosite toate…

- Intrebat daca a fost citat de procurori in dosarul in care DNA il suspecteaza pe Calin Popescu Tariceanu ca a luat mita 800.000 de dolari de la o firma austriaca, Eugen Teodorovici a declarat ca "nu am astfel de informații și chiar nu ma preocupa astfel de aberații și de idioțenii. Daca ma cheama…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu partidele parlamentare pe tema legilor justitiei, dupa ce Comisia de la Venetia a criticat dur schimbarile facute la codurile penale, dar si ordonanta care modifica legile justitiei din Romania. – Kelemen Hunor: Sa luam in serios raportul Comisiei de…

- Partidul lui Calin Popescu Tariceanu nu ar mai fi așteptat decizia PSD și a hotarat sa mearga la consultari separat de partidul condus de Liviu Dragnea. PSD inca nu a decis daca va merge la consultari. Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele maine la consultari, PSD și ALDE fiind chemate…