Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian, unul din „greii” formațiunii conduse de Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca și-ar dori ca serviciile de informații sa nu se amestece in alegerile prezidențiale și sa nu se mai intample ca in 2014 cand circula un banc despre alegeri și libertate.„Va…

- Vicepreședintele ALDE Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi ca s-a saturat sa vada cum candidații PSD la prezidențiale pierd finala pentru Cotroceni și ca la alegerile prezidențiale din 2019 PSD și ALDE trebuie sa renunțe la orgolii și sa duca in turul doi un candidat capabil sa castige…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, susține ca, in cadrul Alianței, o candidatura a lui Calin Popescu-Tariceanu la Cotroceni este ”o soluție fireasca”. Vosganian apreciaza ca Tariceanu este un...

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca ar fi „grozav” ca PSD și ALDE sa aiba candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019 dar ca PSD are toate șansele, daca merge separat de ALDE, sa caștige cursa pentru Cotroceni.„Eu cred ca daca exista…

- "Pentru cele prezidentiale targetul nostru este ca viitorul presedintele sa fie un candidat din partea PSD-ALDE", a afirmat Liviu Dragnea, joi seara, la Antena 3. Intrebat daca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte, Liviu Dragnea a spus ca isi doreste ca PSD si ALDE sa aiba…

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- Puteri straine, intre care Rusia, China si Iranul, au incercat sa influenteze alegatorii in alegerile legislative care au avut loc la mijloc de mandat in 2018, dar nu exista nicio dovada de patrundere in sistemul de votare din SUA, a declarat vineri directorul Serviciilor de informatii americane,…