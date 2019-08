Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a afirmat ca desi nu a avut loc o discutie "transanta" cu PSD in privinta iesirii ALDE de la guvernare, a fost discutata miercuri varianta restructurarii guvernamentale la 19 ministere cu alocarea unor posturi cheie pentru Pro Romania.



"Am avut astazi o discutie cu liderii PSD. Nu a fost o discutie care sa puna transant chestiunea retragerii ALDE de la guvernare. Am discutat azi chestiunea restructurarii guvernamentale, am discutat chestiunea rectificarii bugetare. Am discutat si cu Victor Ponta. Exista doua variante. O varianta…