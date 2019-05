Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, sambata, 4 mai, la Piatra Neamt, ca grupurile parlamentare ale ALDE vor cere premierului Viorica Dancila si Ministerului Justitiei o centralizare cu cifre, cu nume si prenume, privind abuzurile care au avut loc in ultimii ani in justitia din Romania.

Tudorel Toader ii da replica lui Liviu Dragnea. „Ministerul Justiției nu a blocat și nici nu a intarziat procedura de avizare și de adoptare a actelor normative". Intr-un post scriptum, Toader a susținut ca nu va ramane pasiv fața de dezinformari și va publica luni situația statistica.

In urma cu o luna, Victor Negrescu i-a transmis lui Liviu Dragnea ca poate influenta decizia Comisiei Europene pe subiectul modificarii Codurilor penale. „Negrescu a construit reteaua tinerilor socialisti europeni in Romania si are o relatie buna cu liderii de stanga din UE, deci si cu prim-vicepresdintele…

In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu secretarul pentru Comerț, Wilbur Ross. Prim-ministrul roman a subliniat importanța consolidarii cooperarii economice dintre Romania și Statele Unite ale Americii, ca…

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O comisie mixta, formata din membri ai Executivului de la Bucuresti si oficiali de la Bruxelles, va discuta, in perioada ce vine, pe punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, detalii urmand sa fie stabilite saptamana viitoare,…

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, incearca cu toate puterile sa saboteze candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef al Parchetului European și in acest sens a trimis o scrisoare catre membrii Parlamentului European in care le explica problemele din Romania ale lui Kovesi.