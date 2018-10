Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Vosganian a declarat ca a fost stabilit în coalitia de guvernare ca PSD si ALDE sa aiba &"un mesaj comun&" în ceea ce priveste consultarile de la Palatul Cotroceni pe legislatia în domeniul justitiei si ca

- Varujan Vosganian a declarat luni seara, pentru MEDIAFAX, ca a fost stabilit in coalitia de guvernare ca PSD si ALDE sa aiba „un mesaj comun” in ceea ce priveste consultarile de la Palatul Cotroceni pe legislatia in domeniul justitiei si ca probabil ALDE va da curs invitatiei.

- Președintele PSD Iași, Maricel Popa, a anunțat, luni, ca organizația județeana a stabilit, in unanimitate, susținerea actualei conduceri centrale a partidului și continuarea guvernarii, acesta explicand ca „primarii din județ vor liniște”.„In cadrul Biroului Permanent Județean, intrunit astazi,…

- A preferat sa se intalneasca cu regele Felipe... Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis miercuri, 5 septembrie a.c., o scrisoare Prim-ministrului Romaniei, doamna Vasilica -Viorica Dancila, prin care o invita pentru consultari, la Palatul Cotroceni, in data de 6 septembrie a.c.,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis miercuri, 5 septembrie a.c., o scrisoare Prim-ministrului Romaniei, doamna Vasilica-Viorica Dancila, prin care o invita pentru consultari, la Palatul Cotroceni, in data de 6 septembrie a.c., ora 11:30, in temeiul dispozițiilor art. 80 și…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis miercuri o scrisoare premierului Viorica Dancila, prin care o invita joi pentru consultari la Palatul Cotroceni, pentru “clarificarea unor aspecte care tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata ca a discutat in sedinta cu social democratii despre un candidat comun cu ALDE la prezidentiale, dar nu s-a stabilit sa nu fie de la PSD, sustinand ca personal nu a avut obiectiv sa candideze la prezidentiale.

- Președintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe sefii de misiuni si consulii generali cu prilejul Reuniunii anuale a diplomatiei romane. El a declarat ca fundamentele politicii externe raman aceleasi, indicand intarirea Parteneriatului strategic cu SUA. „Fundamentele politicii…