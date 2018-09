Stiri pe aceeasi tema

- ALDE considera ca Legea offshore nu trebuie sa introduca un tratament special pentru investitiile pe platforma maritima, ci sa se conformeze Legii petrolului, in sensul ca perioada in care contractul este valabil 30 de ani se poate prelungi o singura data, pe o

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca adoptarea legii offshore in prima varianta ”pare sa fi fost o mica diversiune, completata de un posibil șantaj la adresa companiilor multinaționale” și l-a intrebat pe Liviu Dragnea, „capo di tuti capi”, care este comisionul primit pentru modificarea legii.„Domnule…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți seara, ca nu va fi schimbat fondul legii offshore, respectiv taxele care trebuie platite statului roman și cota de 50% din gazele extrase din Marea Neagra, "chiar daca Iohannis iși dorește altceva"."Legea offshore. Daca o modificam, nu avem…

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit cu secretarul american al energiei, Rick Perry, intrevederea venind in contextul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca aceasta va fi modificata prin ordonanta de urgenta.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca este posibil ca Guvernul sa emita o ordonanta referitoare la Legea offshore, mentionand ca prevederile din textul actual al legii nu sunt foarte bine definite in anexa care insoteste actul normativ. "Se fac discutii…

- Eliminarea creditului fiscal din Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, pune piedici in continuarea investitiilor, a avertizat marti liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul EY Romania, Alex Milcev, conform News.ro . In 9 iulie, Legea offshore…

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian a declarat, luni, ca nu a existat dialog între membrii coaliției de guvernare în privința a doua proiecte de legi: o inițiativa legislativa a ALDE și proiectul legii off-shore.