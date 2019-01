Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de locuitori din nordul Statelor Unite, confruntati cu un val de frig istoric, vor avea de infruntat miercuri temperaturi resimtite de pana la -50 grade Celsius, care vor duce la inchiderea scolilor, suspendarea serviciilor postale si intreruperea traficului aerian, informeaza AFP.…

- Peste 1.500 de curse aeriene au fost anulate marți și miercuri, in Statele Unite, din cauza condițiilor severe de vreme, inclusiv temperaturi foarte severe și ninsoare abundenta, relateaza site-ul postului CNBC, conform Mediafax.Temperaturile vor ramane scazute in zona orașului Chicago, miercuri,…

- Autoritațile din centrul Statelor Unite sunt in alerta dupa ce meteorologii au emis avertizari de ger napraznic. Se anunța și minus 48 de grade Celsius, temperatura care provoca degeraturi in doar cateva minute.

- Statele Unite se pregatesc pentru temperaturi minime record, provocate de un vortex polar fara precedent. Saptamana aceasta, in Chicago va fi mai frig chiar si decat in Antarctica. Termometrele vor indica minus 48 de grade Celsius.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat marți, 22 ianuarie 2019, o vizita in Pittsburgh, statul Pennsylvania, in cadrul careia a susținut o prelegere la reputata universitate Carnegie Mellon și s-a intalnit cu primarul orașului, Bill Peduto. La Universitatea…

- Temperaturile minime extreme și furtunile de zapada au facut mii de victime și au lasat cateva mii de locuințe fara alimentare cu energie electrica! Peste 100 de milioane de locuitori sunt afectati de ninsorile abundente si temperaturile scazute. Autoritatiile din New Jersey si Pennsylvania…

- Noua carte scrisa de Michelle Obama, "Becoming", a fost vanduta in peste 1,4 milioane de exemplare in toate formatele in primele sapte zile de cand a ajuns pe rafturi, pe 13 noiembrie, relateaza CNN. Memoriile fostei prime doamne despre originile ei din Chicago si timpul petrecut la Casa Alba sunt populare…