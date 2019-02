Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente si poleiul au perturbat vineri traficul rutier, feroviar si aerian in mai multe regiuni din Marea Britanie, in timpul noptii fiind inregistrate temperaturi de pana la -15,4 grade Celsius, in nordul Scotiei, o valoare apropiata de un record al ultimilor sapte ani, relateaza agentia…

- Administratia de la Paris a respins marti orice renegociere a Acordului pentru Brexit negociat de Marea Britanie si Uniunea Europeana si a cerut Administratiei de la Londra sa faca propuneri credibile pentru Brexit, dupa votul din Parlamentul britanic de marti seara, relateaza Reuters.

- Situația haotica de la Londra a sporit ingrijorarile din UE privind un Brexit fara acord. Mai multe țari, printre care Franța, Germania, Olanda, Danemarca și Finlanda, au activat planuri naționale speciale pentru gestionarea unei ieșiri dezordonate a Marii Britanii din Uniune.

- BBC citeaza doua surse neidentificate din cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.May urmeaza sa faca o declaratie catre parlament la ora 15.30 GMT. Ministrul britanic…

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- ”Familia domnului Hedges a depus o cerere de gratiere, iar Guvernul studiaza aceasta cerere”, a declarat intr-o scurta alocutiune la televiziunea britanica ambasadorul, care a aparat gravitatea procesului intentat acestui cetatean britanic.”Guvernul nu dicteaza verdicte tribunalelor”, iar…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Am trimis o scrisoare recomandand…

- Prințul Charles de Wales, moștenitorul tronului Marii Britanii, iși sarbatorește, miercuri, a 70-a aniversare prin petreceri publice și private, in timp ce biroul de presa al acestuia a publicat cu aceasta ocazie doua noi fotografii oficiale alaturi de membrii familiei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Charles…