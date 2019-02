Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 persoane au murit in urma unui vortex polar care a scazut temperaturile pana la -35 de grade celsius in Statele Unite, au informat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Temperaturile au ajuns pana la -30 de grade Celsius in Chicago și -37 de grade Celsius in…

- Cel putin opt persoane au murit din cauza temperaturilor record, printre care si un barbat din statul Illinois care a fost gasit la cateva ore dupa ce a cazut incercand sa intre in locuinta sa si un student de la Universitatea din Iowa. Un barbat a fost lovit de un plug de zapada, iar o masina SUV…

- Vortexul polar este o masa de aer rece care, de obicei, se invarte in jurul Polului Nord, dar care a coborat de aceasta data spre SUA, scrie a1.ro. Astfel, acum autoritațile din Statele Unite ale Americii sunt in alerta maxima, mai ales ca racirea vremii se va accentua in urmatoarele ore. Citeste…

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii sunt in alerta maxima, dupa ce un vortex polar ”fara precedent” a adus un val de aer extrem de rece și rafale puternice de vant in mai multe regiuni din SUA. Temperaturile au scazut pana la minus 48 de grade, iar un meteorolog avertizeaza ca gerul napraznic…

- Temperaturile scazute, de pana la minus 35 de grade in zonele muntoase, și vantul puternic au perturbat traficul aerian in nord-estul Statelor, iar mai multe persoane au decedat in ultimele zile, informeaza agenția The Associated Press, potrivit mediafax, Sute de zboruri au inregistrat intarzieri…

- Vremea a fost rece. Cerul a fost noros si a nins slab in cursul zilei. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 3.0 l/mp, la Firiza. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 71 km/h, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au fost de -4…

- Romanii care ajung in Bulgaria in zilele de 4 și 5 ianuarie sunt avertizați ca, in aceasta perioada, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant puternic. Intr-un comunicat transmis joi seara, MAE informeaza ca in Bulgaria au fost emise cod…

- Senatorul democrat Joe Donnelly a fost invins de contracandidatul sau republican, Mike Braun, victoria republicanilor reducand șansele democraților de a obține majoritatea in Senat, potrivit estimarilor CBS News.Poziția lui Donnelly era considerata drept una foarte vulnerabila inca dinainte…