Vortex polar în SUA: Opt persoane au murit din cauza condiţiilor meteo. Autorităţile au decretat stare de urgenţă Cel putin opt persoane au murit din cauza temperaturilor record, printre care si un barbat din statul Illinois care a fost gasit la cateva ore dupa ce a cazut incercand sa intre in locuinta sa si un student de la Universitatea din Iowa. Un barbat a fost lovit de un plug de zapada, iar o masina SUV a lovit o alta persoana pe strada inzapezita din nordul statului Indiana in timp ce un barbat din Milwaukee a murit inghetat intr-un garaj, au informat autoritatile, citate de news.ro. Scolile au fost inchise miercuri si joi in multe orase, inclusiv in Chicago, unde se afla al treilea cel mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

