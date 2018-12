Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, critica initiativa Democratilor de a oferi un ajutor unic de 600 de lei, in ajun de sarbatorile de iarna, persoanelor care au o pensie mai mica de 2.000 de lei. Potrivit lui, acest fapt reprezinta o injosire a pensionarilor.

- Liberalul Mihai Ghimpu este foc si para pe liderul PPDA, Andrei Nastase, deoarece acesta i-ar fi trântit usa în nas, spulberând sansele PL de a ajunge pe listele blocului ACUM. De aceasta parere este analistul politic Petru Bogatu, într-un editorial publicat de portalul deschide.md.…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a declarat, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova, ca agitatia electorala in ziua alegerilor este un pericol pentru procesul electoral. Opinia lui Nastase a fost exprimata dupa ce Parlamentul a votat in prima lectura un proiect care permite agitația…

- CHIȘINAU, 13 nov – Sputnik. De la 1 ianuarie, pensiile se vor majora cu aproape 10 procente. Declarația a fost facuta astazi, 13 noiembrie, dupa briefingul saptamânal de președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. De majorarea pensiilor din 1 ianuarie se vor bucura pensionarii…

- Vladimir Voronin ar candida în aceeași circumscripție cu Igor Dodon, pentru a vedea cine va câștiga. Asta a declarat liderul PCRM, fiind întrebat daca poate sau nu șeful statului sa participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. ”Am citit ceea ce a scris…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a ramas indignat de decizia Ultimate Fighting Championship (UFC) de a nu-i acorda titlul de campion mondial UFC la categoria usoara sportivului rus Khabib Nurmagomedov, dupa ce acesta l-a invins pe irlandezul Conor McGregor. Comunistul sugereaza ca ar fi vorba despre…

- Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, susține ca are mai multe probe, inclusiv video, care l-ar putea compromite pe liderul socialiștilor, Igor Dodon. Aceste lucruri, însa, comunistul le pastreaza și le va expune în campania electorala. Asemenea afirmație a fost facuta…

- Antun Palic s-a despartit in aceasta vara de Dinamo, echipa la care s-a intors dupa aventura din Belgia, de la Mouscron, unde a fost antrenat de Mircea Rednic. Croatul nu a plecat departe de Romania, semnand cu Sheriff Tiraspol, formatie din primul esalon din Moldova.