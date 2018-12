Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, critica initiativa Democratilor de a oferi un ajutor unic de 600 de lei, in ajun de sarbatorile de iarna, persoanelor care au o pensie mai mica de 2.000 de lei. Potrivit lui, acest fapt reprezinta o injosire a pensionarilor.

- Liberalul Mihai Ghimpu este foc si para pe liderul PPDA, Andrei Nastase, deoarece acesta i-ar fi trântit usa în nas, spulberând sansele PL de a ajunge pe listele blocului ACUM. De aceasta parere este analistul politic Petru Bogatu, într-un editorial publicat de portalul deschide.md.…

- Vicepresedintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu sustine ca nicaieri in Europa nu exista un Parlament mai mic de 101 deputati, iar PDM a inaintat „aceasta initiativa populista”, privind organizarea unui referendum pe subiectul respectiv, ca sa bruieze alegerile parlamentare, transmite IPN.

- Saptamana aceasta am avut parte de „surprize” din partea Partidului Democrat. In acest sens, directorul executiv al Institutului de Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski, a ținut sa explice ce scop urmarește PD-ul prin reducerea numarului de deputați in Legislativ de la 101 la 61 și ce se subințelege…

- Vladimir Voronin ar candida în aceeași circumscripție cu Igor Dodon, pentru a vedea cine va câștiga. Asta a declarat liderul PCRM, fiind întrebat daca poate sau nu șeful statului sa participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. ”Am citit ceea ce a scris…

- Liderul PSD a dialogat la Parlament cu jurnaliștii, precizand ca Referendumul nu s-a implicat in votul la Referendum ci partidul doar l-a organizat și a informat populația. Intrebat daca rezultatul este un eșec, Dragnea a dialogat cu reporterii. „S-a spus ca e Referendumul PSD, ca e Referendumul…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a ramas indignat de decizia Ultimate Fighting Championship (UFC) de a nu-i acorda titlul de campion mondial UFC la categoria usoara sportivului rus Khabib Nurmagomedov, dupa ce acesta l-a invins pe irlandezul Conor McGregor. Comunistul sugereaza ca ar fi vorba despre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, le recomanda maghiarilor si sustinatorilor Uniunii sa participe la Referendumul din 6-7 octombrie, pentru redefinirea familiei si sa voteze dupa constiinta sa.