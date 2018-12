Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a reactionat dur la anuntul Vioricai Dancila, privind adoptarea unei Ordonante de Urgenta pentru Codul penal si Codul de procedura penala, spunand ca „OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD si nu in sedintele de Guvern”. Barna a mai comentat si faptul ca omul care va elabora…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat vineri ca il va propune din nou pe Stefan Lofven, liderul social-democratilor, pentru postul de premier, precizand ca parlamentul va trebui sa voteze asupra propunerii sale la inceputul lui decembrie, informeaza agentia de presa dpa. Andreas…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, ca modificarea salariului minim pe economie ar fi trebui sa fie luata dupa o negociere intre patronate si sindicate, nu de Guvern. Liderul liberal sustine ca atat timp cat decizia apartine Executivului, aceasta va fi una de natura politica.

- Liviu Dragnea pare sa ii fi decis soarta lui Tudorel Toader! Asta reiese din ultima declarația a liderul social-democrat, care s-a aratat deranjat de afirmațiile ministrului Justiției. Toader a spus ca Ministerul Justiției a elaborat proiectul codurilor penale in limitele deciziilor CCR și directivelor…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, "a reusit sa-i bage mintile in cap" presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in ceea ce priveste legea offshore, a afirmat miercuri fostul premier Victor Ponta. "Am citit cu atentie noile prevederi ale legii (cele aparute in presa ca nu le primim de la conducerea Camerei)…

- Vladimir Voronin ar candida în aceeași circumscripție cu Igor Dodon, pentru a vedea cine va câștiga. Asta a declarat liderul PCRM, fiind întrebat daca poate sau nu șeful statului sa participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. ”Am citit ceea ce a scris…

- Nemulțumirile lui Liviu Dragnea fața de ministrul Justiției, Tudorel Toader, raman motiv de tensiune in Coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, insista ca Toader ocupa in Guvern un loc al PSD, precizand ca i-a spus asta și șefului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care l-a propus pe actualul ministru…

- Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, susține ca are mai multe probe, inclusiv video, care l-ar putea compromite pe liderul socialiștilor, Igor Dodon. Aceste lucruri, însa, comunistul le pastreaza și le va expune în campania electorala. Asemenea afirmație a fost facuta…