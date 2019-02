Vorbim despre vizibilitatea brandului, vorbim despre eCBR Cand iei hotararea de a iti deschide propriul business si de a lucre pentru tine, constati rapid ca nu este chiar atat de simplu sa fii observat de potentialul client, mai ales daca activezi pe o piata in care concurenta este mare. Ce faci? Decizi sa te promovezi. Este evident cea mai buna decizie pe care o poti lua.



Alegi strategia de promovare si te axezi pe sporirea vizibilitatii brandului tau. Primul pas pentru a implementa campania de promovare este sa cauti specialisti in domeniu, care te pot ajuta.



Incepi prin a cauta casete luminoase sau litere volumetrice. Dar unde… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata valutara este influentata inclusiv de declaratiile politice, pe langa cauzele de durata, economice, care duc la cresterea cursului de schimb al monedei nationale, a declarat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR. Cursul de schimb leu/euro a atins luni un nou maxim istoric,…

- Papa Francisc vine anul acesta in Romania. Suvernul Pontif va ajunge in Bucuresti pe 31 mai 2019 si va ramane in tara noastra pentru 3 zile, informeaza Administratia Prezidentiala. El va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. "Primind invitatia…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) avertizeaza ca o crema etichetata ca produs cosmetic contine, de fapt, substante active medicamentoase cu efect terapeutic specific. Este vorba de produsul Aur Derm Crema, cu mimoza, smirna si propolis. "Crema…

- La jumatatea zilei, indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu 8,6%, piata de capital pierzand in cateva ore tot ce a acumulat de-a lungul acestui an, pe fondul masurilor fiscale anuntate de Guvern. Bursa de Valori Bucuresti anunta, intr-un comunicat, ca a luat nota de efectele…

- Scaderea pretului petrolului brut in noiembrie indica semne ale unei prabusiri in piata. Daca analizam evolutia si tiparele pretului titeiului, putem observa ca, de la jumatatea anului 2008, cand piata petrolului a atins nivelul de 140,00 USD, ne confruntam cu o tendinta descendenta persistenta.…

- Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara romaneasca a depasit patru miliarde de euro in ultimii cinci ani, cei mai activi cumparatori fiind investitorii sud-africani, cu o cota de piata de 28%, acestia fiind urmati de investitorii greci (14%), francezi (10%) si romani (7%), conform unei analize de…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti, luni, impreuna cu membri ai asociatiei care ingrijeste parcul natural si colegi de la ambasada. "Ploaia rece de noiembrie din aceasta dimineata nu i-a impiedicat pe ambasadorul Hans Klemm, cativa colegi…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul…