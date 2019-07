VORBEȘTE ROMÂNEȘTE Promovarea celor care nu spun “promovabilitate” Dat fiind contextul acestei perioade, ne-am decis sa abordam un subiect relativ delicat, dar imposibil de ignorat. In dorința de a redacta articole cat mai pretențioase, numeroși colegi de breasla iși fac simțita prezența folosind excesiv o greșeala inadmisibila pentru domeniul jurnalistic: “promovabilitate la BAC”. Pe cat de […] Articolul VORBEȘTE ROMANEȘTE apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) cere premierului Viorica Dancila sa nu dea curs solicitarilor UDMR privind modificarea Codul administrativ. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa remis miercuri AGERPRES, ca prevederile pe care UDMR doreste sa…

- Etapa a II-a de inscriere la gradinița a demarat luni, 24 iunie, iar colectarea cererilor de inscriere se va realiza pana in 19 iulie (a.c.). Inscrierea a inceput cu etapa I, in perioada 20 mai 2019 – 07 iunie 2019, cand parintii copiilor au putut depune cererile in unitatile de invatamant cu nivel…

- Fost si viitor profesor de educatie fizica si sport, actualul ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat AGERPRES, ca elevilor ar trebui sa le fie insuflata pasiunea pentru sport astfel incat sa fie determinati sa vorbeasca despre orele de educatie…

- UDMR a castigat detasat alegerile europarlamentare in judetul Covasna, obtinand 69 % din voturi la scutinul de duminica, fiind urmata la mare distanta de PNL, USR si PSD, potrivit rezultatelor finale. Astfel, UDMR a obtinut 51.818 voturi, PNL 6.461 (8,60 %), USR 5.699 (7,58%), PSD 4.679 (6,23%), Pro…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) solicita Ministerului Apararii Nationale (MApN) sa intervina pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare a Cimitirului International al Eroilor din Sfantu Gheorghe. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna incearca sa determine cat mai multi operatori de turism din judet sa accepte tichete de vacanta, in conditiile in care numarul celor inscrisi in acest program este foarte mic. Vicepresedintele CCI Covasna, Laszlo Endre, a declarat marti, pentru AGERPRES,…

- George Cosbuc, poet si traducator, membru titular al Academiei Romane, s-a nascut la 20 septembrie 1866, la Hordou in judetul Bistrita-Nasaud, intr-o familie numeroasa, fiind al optulea copil al preotului greco-catolic Sebastian Cosbuc si al Mariei, fiica de preot. A crescut cu povestile spuse de mama…

- Cinci parlamentari ai PSD au depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetului de masa, de la 15.18 lei la 20 de lei, prin modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. PSD vrea majorarea sumei tichetului de masa de la 15 la 20 de lei. Proiect…