Vor rasuna toacele la Giroc, inainte de Pasti Cei care știu sa bata toaca sau cei care vor sa invețe acest lucru sunt așteptați marți, 3 aprilie, la Giroc. „In glas de toaca” se numește evenimentul care se va desfasura in gradina de vara a caminului cultural din Giroc. Sunt pregatite 33 de toace, dupa anii Mantuitorului petrecuti pe pamant, la care pot sa bata cei care știu deja acest lucru, dar și cei care vor sa invețe. La eveniment participa grupuri de tineri din satele banatene, monahi de la manastirile din cadrul eparhiei, preoți și toți cei care vor sa auda glasul toacei. Slujba Deniei, care se va oficia incepand cu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In urma cercetarilor efectuate polițiștii au identificat trei cetațeni moldoveni, cu varste cuprinse intre 51 și 54 de ani și un cetațean ucrainian, de 45 de ani, care, la data de 22 ianuarie, ar fi sustras dintr-un autoturism parcat pe raza municipiului o tableta și bani, cauzand un prejudiciu…

- Anul acesta, Marșul Invierii va avea loc in 9 aprilie. La ora 15, Marsul Invierii va porni din fața Catedralei Mitropolitane din Timisoara, unde se va rosti o rugaciune, apoi cei prezenți vor pleca pe un traseu pe care se vor face opriri la Primaria Timișoara și Prefectura Timiș, punctul…

- Din cele patru victime, una a fost declarata decedata. A fost solicitat si un elicopter SMURD, care va ateriza in jurul orei 16.30. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully…

- Sportivul pregatit de Ramona Haidu a urcat pe podium in proba de trio, alaturi de David Gavrilovici (Gimnis Iași) și Sarmiza Niculescu (UNEFS București), iar la individual masculin (15-17 ani) a ocupat cea mai buna poziție dintre tricolori, locul 5. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Artistul a postat pe Instagram o fotografie in care da de mancare unui crocodil de trei metri pe nume Graham, sub supravegherea atenta a unui ingrijitor de la gradina zoologica. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Totul a inceput la intersecția strazii Lidia cu Calea Martirilor. Șoferul autobuzului care transporta muncitori pentru o fabrica din Timișoara și cel al unei mașini de teren au inceput sa se șicaneze. Conducatorul mijlocului de transport in comun și-a continuat drumul pe strada Lidia, pana…

- „Asa ceva se poate intampla doar in Romania. Motivarea Comisiei de Recurs contravine regulamentelor in vigoare. Federatia creaza un precedent de care ma voi folosi in acest retur de campionat in cel putin doua partide. Avem 21 de zile la dispozitie sa vedem daca alegem calea recursului la TAS sau…

- Inițiativa de a semna acest document a venit din partea vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Roxana Iliescu (PMP). Consilierii județeni au semnat și au votat in ședința de marți declarația de reunire cu Republica Moldova. Peste 100 de consilii locale din Republica Moldova…

- In CN de juniori Under 19 (al doilea esalon valoric), UTA a castigat, scor 2-1, in deplasarea de la LPS Sebes, prin golurile semnate de Sabau si Lezeu. Antrenorii Costel Bogosel si Mihai Petcut au mizat pe: Creța – Frai, Onuțan (46 P. Stan), Sabau, Curta – Gruiescu, Popa, Roșu, Obrad (90+1 Țarlea),…

- Societate de constructii angajeaza: – zugravi – faiantori – rigipsari – muncitori necalificati – muncitori tencuieli mecanizate (posibile echipe) Cautam: echipe colaboratori tencuieli mecanizate Relatii la telefon: 0721530441…

- „Peste 140 de personalitați europene, președinți de regiuni și primari, și-au inregistrat deja intenția de participare. Evenimentul se va desfașura la Consiliul Județean și la Palatul Administrativ”, anunta reprezentantii Consiliului Judetean Arad, organizatorul acestei eveniment. Magnus Berntsson…

- Vorbim, in prima faza, despre un numar de 230 de biciclete. Atenție! Bicicletele care ar trebui puse in rastelele de pe malurile Begai mai raman o perioada in depoul STPT. „In noaptea dintre 14 spre 15 martie vor fi scoase bicicletele din sistemul VeloTM. Se vor scoate 230 de biciclete, iar…

- Acțiunea s-a desfașurat in perioada 9-11 martie pe toate drumurile din județ dar și in localitați. Oamenii legii i-au cautat pe șoferii care nu respecta legea și urca bauți sau drogați la volan. „Astfel, politistii au constatat 8 infracțiuni și au aplicat 658 sanctiuni contraventionale pentru…

- In weekend, aradenii au cedat dubla din Superliga Naționala de seniori, susținuta cu tanara formație din Oradea, scor 5-8 și 5-9, ramanand cu un total de 13 puncte in clasament. AMEFA ocupa locul 6 in singura divizie de seniori din țara, insa Poli Cluj-Napoca și Crișul Oradea, cu 10, respectiv…

- “Nu ne-am prezentat deloc bine si nu am fost focusati pe acest joc. Am revenit in sfertul trei, dar nu am reusit sa jucam ceea ce ne-am dorit in sfertul decisiv”, a afirmat Cristian Achim. Antrenorul a acuzat indisponibilitatile din lot. “Ne-au lipsit, pe langa…

- Fetele reprezentand Liceul Tehnologic „Ștefan Hell” din Santana au caștigat la Under 10, Șc. Gim. Șimand s-a impus la Under 8, iar intrecerile de baieți le-au revenit: Șc. Gim. „Caius Iacob” Gen. 22 (U8), Șc. Gim. „Aurel Vlaicu” Gen. 21 (U10) și Șc. Gim. „Regina Maria” Gen. 12 (U12). La aceasta din…

- Mesajului scris pe tatuajul amplu de pe mana dreapta ii lipseste insa un apostrof. Tatuajul actritei a fost intens comentat pe retelele de socializare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Potrivit Salvamont Muntele Mic, „ziua de ieri putea sa se sfarșeasca tragic pentru doi frați, de 13, respectiv 8 ani. Copii erau pe skiuri și s-au ratacit, in condițiile in care pe munte era ceața, iar vizibilitatea redusa. Situația este cauzata de administratorii de partii, deoarece acestea…

- Cea de-a șasea victorie vine dupa cele obtinute in partidele cu SCM U Craiova (scor 90-88), Phoenix Galati (scor 86-71), BC Mures Targu Mures (scor 108-55), Politehnica Iasi (scor 113-56) si Dinamo Bucuresti (scor 194-65). Aceasta serie fasta a adus echipa noastra pe locul secund al clasamentului,…

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, s-a prezentat joi, 1 martie, la controlul de frontiera in timp ce se afla la volanului unui autoturism Citroen. Polițiștii de frontiera bihoreni i-au solicitat barbatului sa prezinte, pe langa documentele de identitate, permisul de conducere. Barbatul,…

- Zona de vest a Romaniei nu are drumuri nationale sau autostrazi inchise circulatiei din cauza vremii. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP Timisoara. Exista portiuni cu gheata din cauza temperaturilor scazute, iar suprafata de rulare este acoperita…

- Dupa trei ore de dezbateri in care au avut loc mai multe contre intre ministrul Justitiei si sefa DNA, sectia de procurori a CSM a decis sa dea AVIZ NEGATIV solicitarii ministrului Justitiei. Avizul, care este doar consultativ, va fi trimis la Cotroceni, decizia de revocare apartinand…

- „La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 07.15, GALIU GHEORGHIȚA RAUL ar fi plecat de la locuința de pe strada Drubeta numarul 128, catre școala generala numarul 25, insa fara a mai ajunge la școala”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș. Baiatul are 1,50 metri inalțime, 40 de kg,…

- Bihorenii au invins cu 1-0 prin golul marcat de Claudiu Codoban in repriza a doua. Pentru Luceafarul au evoluat Gudea – C. Valies, Cr. Oros, Mutu, R. Trif – Antohi, D. Lukacs, Cuc, Codoban – Al. Dulca, A. Ludusan. A mai jucat Chiorean. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter a link.…

- „Suntem doar la inceputul perioadei de pregatire si am jucat fara un portar de meserie. Cele trei noi jucatoare, Biriș, Chișereu și Schipor, nu au aratat inca prea mult, sunt pe la media echipei. O asteptam pe portarița Ștefan, care va fi un plus. Despre promovare nu are rost sa discutam, vedem cum…

- Unguru’ Bulan este unul dintre personajele principale din Unguru` Bulan si Luzarii de pe Electrolizei, alaturi de C8ilu’, Gushteru’ si Fratzica. Cele patru personaje trateaza cu umor si sarcasm eternele hibe romanesti de dupa ’89. Dupa cum ii spune si numele,…

- In parcarea Era, 22 de primarii din Bihor, 3 primarii din Ungaria si un ocol silvic din Oradea isi vor etala bunatatile traditionale pe standuri. Miza este marele trofeu pus in joc de organizatorii, dar si alte premii. In acest an, accesul in zona de concurs se va face cu ajutorul unor vouchere…

- SC Huro Supermold SRL firma germana-menbra a grupului Elringklinger Ag Germania producator de matrite, angajeaza in conditii avantajoase: – gestionar – programator CNC – operator electroeroziune – frezor NC – operatori mase plastice…

- Barbatul are 57 de ani și a fost oprit de polițiști in trafic, luni seara, in localitatea timișeana Cenei. Mirosea a alcool astfel ca polițiștii l-au pus sa sufle in etilotest. Rezultatul aparatului a fost de 0,75 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat. Șoferul s-a ales acum cu…

- „Am luat decizia de a candida ca membru in Consiliu de Administratie al Federatiei Romane de Handbal. Avand in vedere experienta acumulata in decurs de 30 de ani ca fost jucator in prima liga, arbitru (candidat international), observator FRH, delegat FRH si actualmente antrenor, cred ca pot sa contribui…

- Captura a inclus și 1.371 de cartuse, 447 de capse, aproape 60 de kilograme de articole pirotehnice si 133,8 kilograme de carne de vanat. Tabloul infractional pe aceasta linie, pe anul 2017, cuprinde 50 de dosare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, 15 pentru nerespectarea…

- Potrivit reprezentanților STPT, incidentul s-a petrecut dupa ce o mașina a taiat calea Armoniei, vatmanul fiind nevoit sa franeze brusc. Garnitura a ramas, insa, blocata pe o porțiune de linie unde nu era curent și nu a mai putut fi repornita. Dupa cateva minute, vatmanul a cerut ajutorul…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina, marți, la un accident rutier la ieșirea din comuna Șag, dupa ce un șofer s-a dat cu mașina peste cap. Conform acestora, la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un ofiter si 5 subofițeri…

- Barbații, in varsta de 44 și 52 de ani, se aflau pe malul stang al Crișului Negru, in aval de localitatea Cheșa. „In urma masuratorii s-a stabilit ca plasa monofilament avea o lungime de 26,3 metri, inaltimea de 2,2 metri, iar ochiurile plasei de 4 pe 4 centimetri”, transmit jandarmii…

- Arestul este doar o forma prin care procurorii iși arata puterea, prin urmare, politicienii cu funcții inalte nu ar trebui arestați, opineaza parlamentarul PSD pentru Euronews, potrivit stirileprotv.ro. ”Daca ai o persoana corupta, un demnitar cu functie inalta, nu trebuie sa arestezi…

- Barbatul a fost depistat in zona pieței Alfa, in timp ce oferea spre comercializare, dintr-un autoturism, 3.940 de țigarete de diferite marci, netimbrate și timbrate necorespunzator. Țigaretele, in valoare de 1.970 de lei au fost confiscate. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Barbatul, in varsta de 50 de ani, este condamnat pentru comiterea infracțiunii de trafic de minori. „Tribunalul Bihor a emis pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate fiind condamnat la 2 ani de inchisoare in regim de detenție, pentru comiterea infracțiunii…

- Alaturi de aradeanca Daniela Dodean-Monteiro, tara noastra mai mizeaza pe constanteanca Eliza Samara și mureseanca Bernadette Szocs. Principala favorita a intrecerii este olandeza de orginine asiatica, Jie Li, emisara CS Municipal Arad fiind cotata cu a 13-a sansa la trofeu. Competiția…

- Cu noua victorii din 11 meciuri, CSU Oradea imparte locul 2 in Divizia A cu Politehnica Timișoara. Un meci in care s-a consemnat debutul jucatoarei Bianca Suciu, dubla legitimare cu LPS Bihorul Oradea (antrenor Rodian Achimescu). In celelalte meciuri ale etapei s-au consemnat rezultatele:…

- Sezonul competitional 2018 a debutat in forta cu o etapa europeana de Snowmobile care a avut loc la Stana de Vale intre 26 si 28 ianuarie 2018. Cupa EMFEXTREM a fost organizata de Vik Power si Bihor Apuseni sub egida Federatiei Romane de Motociclism. Participantii au concurat la doua…

- Fetele de la Crișul Ch. Criș evolueaza pe terenul SC Mureșul Tg. Mureș, echipa in fața careia, in tur, inregistrau primul succes din istoria clubului (26-23). Cele doua grupari sunt vecine de clasament, Crișul fiind pe locul 11 al seriei de vest, cu un total de 16 puncte, in timp ce mureșencele…

- Chestionarul conține cinci intrebari care vizeaza colectarea unor puncte de vedere referitoare la durata minima a anului școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara, respectiv necesitatea vacanței intersemestriale. Chestionarul online il gasiți aici.…

- Irina Maria Bara (22 de ani, locul 183 WTA) s-a duelat cu Bernarda Pera (SUA, 126 WTA, 23 de ani). Șteianca a inceput bine și a caștigat primul set cu 6-2, dar americanca s-a revanșat și a egalat situația cu 6-2 in setul doi. In decisiv, Bernarda a pornit ca din pușca, s-a distanțat…

- Atelierul-concurs „Icoana, Poarta spre Rai”, ediția a IV-a, se va desfașura sambata, in 27 ianuarie, incepand cu ora 10, la sediul Școlii Gimnaziale ”Sfantul Antim Ivireanul” din Timișoara (Bv. Liviu Rebreanu nr. 35). „Prin acest proiect ne propunem identificarea, stimularea si valorificarea…

- Primarul democrat Bill de Blasio a promulgat marti un text care face obligatorie, in termen de sase luni, instalarea meselor pentru infasatul bebelusilor in toate toaletele din cladirile publice sau deschise publicului, noi sau renovate, din capitala financiara a SUA, indiferent ca este vorba de…

- Reprezentanii ONG-urilor, cei care fac proiecte și solicita finanțare Consiliului Județean Timiș, au ridicat mai multe probleme, de la birocrație la decontarile care trebuie facute și problemele de care se lovesc atunci cand incearca sa obțina finanțare pentru proiectele lor. „Va rog sa va…

- De asemenea, cei trei dețineau chei de la alte autovehicule din Nadlac, din care urmau sa fure bunuri. „Polițiștii orașului Nadlac cerceteaza trei minori, cu varste intre 8-12 ani, din Nadlac, care, la data de 8 ianuarie, au fost depistați in flagrant in timp ce incercau sa sustraga diferite bunuri…

- „Alergotura” va invita la o alergare care pornește din Parcul Botanic și strabate Cetatea Timișoarei. Tura va avea loc sambata, 13 ianuarie, cu incepere de la ora 9, cu start din Parcul Botanic. Participarea la „Tura Botanic-Cetate de sambata” este gratuita. Este o tura care are loc saptamanal…

- Incendiul a fost anunțat seara, in jurul orei 18:00. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj al ENEL. „In jurul orei 18:00 a fost anunțat un incendiu la un transformator electric – iluminat public – in localitatea Buteni. A intervenit Detașamentului de Pompieri Sebiș cu…