Vor putea elevii cu media sub 5 sa mearga la liceu? "Prevederea e pe deplin discriminatorie"

Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a constatat, miercuri, ca Ministerul Educatiei Nationale nu a initiat si implementat nicio politica publica pentru imbunatatirea cresterii gradului de cunoastere a limbii oficiale a statului de catre cetatenii romani apartinand…

- Școlile din județul Arad și-au primit elevii pentru un nou an școlar, 2019-2020, ce a debutat pe 9 septembrie 2019 și va ține pana pe 12 iunie 2020. Deschiderea anului școlar a fost prilej de reintalnire intre colegii de clasa, dar și un nou inceput, pentru elevii care au trecut in alt ciclu școlar.…

- Invațamantul profesional devine obligatoriu pentru elevii cu medii sub 5, care susțin Evaluarea Naționala anul acesta.Prevederea apare in metodologia de admitere la liceu publicata in aceasta dimineața in Monitorul Oficial și semnata de ministrul interimar Daniel Breaz. Media de admitere la liceu se…

- Elevii hunedoreni pot beneficia de bursele “Arsenie Boca” . Incepand din toamna anului 2013, Fundația „Cuvantul care zidește” a Episcopiei Devei și Hunedoarei a acordat, prin concurs de dosare, cate 10 (ulterior 20) burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, in cuantum de 200…

- Val de reacții dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca vrea sa impuna viniete pentru accesul in București al mașinilor din alte județe. Este nelegal, avertizeaza președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii.