Vor mai mult de 200 de concedieri la CE Oltenia

- Fostul președinte Traian Basescu afirma vineri, pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai controleaza in momentul de fata nici guvernul, nici grupurile parlamentare, nici majoritatea parlamentara si nici partidul.

- Peste jumatate dintre firmele care au participat la un sondaj realizat de Consiliul IMM-urilor spun ca ar putea face concedieri dupa creșterea salariului minim pe economie incepand cu 1 decembrie 2018, de la 1.900 lei la 2.080 lei, respectiv la 2.350 lei.

- Minerii au sesizat oficialii Complexului Energetic Oltenia cu privire la autobuzele care ii duc la locul de munca. Numai miercuri dimineata s-au defectat doua mijloace de transport, iar in altul ploua ca afara. Sindicalistul Nicu Bunoaica...

- Emotii greu de stapanit, lacrimi de fericire dar si dezamagire. Prin toate aceste stari au trecut elevii Colegiului Tehnic in momentele in care au asteptat sa fie anuntate numele celor care vor pleca in practica in Portugalia. La final, 85 de elevi au rasuflat usurati si sunt fericiti ca vor pleca,…

- Cele 4 federații sindicale din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor sa vina cu un proiect de modificare a Legii Pensiilor, aflata in dezbatere publica, lege ce reglementeaza inclusiv incadrarea locurilor de munca in condiții speciale sau deosebite. Dumitru Parvulescu, Adrian Marciuc, Paul Constantinescu…

- Tudorel Toader a dezmințit, marți dimineața, ca va pleca de la șefia Ministerului Justiției, dupa ce in presa a aparut un citat atribuit lui și in care ar afirma ca nu se va mai afla „la fraiele ministerului”.

- La jumatatea acestei saptamani, mai exact miercuri, salariați ai carierelor miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor purta la serviciu banderole albe pe unul dintre brațe. Protestul, agreat de mai multe sindicate din CEO, inițiat de liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, are la…

- Peste 4.000 de angajați din invațamant ar urma sa ramana fara locuri de munca pana la sfarșitul anului, atrage atenția președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”. Reprezentanții Federației Sindictelor din Educație ”Spiru Haret” au solicitat premierului Viorica Dancila sa blocheze…