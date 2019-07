Vor fi puse în funcţiune 8 noi puncte fixe de control al valabilitaţii rovinietei Incepand de miercuri, pe drumurile nationale si pe autostrazi vor fi puse in functiune 8 noi puncte fixe de control al valabilitatii rovinietei. Punctele de control urmeaza a fi puse in functiune in zonele de trecere a frontierei Bechet, Cenad, Giurgiu, Lunga, Nadlac II (Autostrada A1), Negru Voda, Ostrov si Portile de Fier I, anunta CNAIR. Prin urmare, de miercuri, in total vor fi 82 de puncte fixe de control valabilitate rovinieta pe intreaga retea de drumuri nationale si autostrazi. Tag-uri Institutii: Brigada Rutiera Societate Comunicat de presa Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta infiintarea a opt noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, incepand de miercuri, 3 iulie. Potrivit unui comunicat de presa, transmis marti AGERPRES, noile puncte de control ce urmeaza a fi puse in functiune sunt amplasate…

- CNAIR anunta, intr-un comunicat de presa, ca incepand de miercuri, 03.07.2019, vor fi puse in funcțiune pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din Romania 8 noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, prin intermediul carora vor fi inregistrate vehiculele care circula fara achitarea corespunzatoare…

- Un sofer care nu a oprit la Punctul de control de la Nadlac a fost urmarit si prins de politisti la intrarea in orasul Lugoj. Pentru prinderea lui, politistii au organizat un filtru pe autostrada si au tras mai multe focuri de arma. Soferul unei masini nu a oprit, vineri dupa-amiaza, la punctul de control…

- Un șofer care nu a oprit la Punctul de control de la Nadlac a fost urmarit și prins de polițiști la intrarea in orașul Lugoj. Pentru prinderea lui, polițiștii au organizat un filtru pe autostrada și au tras mai multe focuri de arma, potrivit mediafaxȘoferul unei mașini nu a oprit, vineri dupa-amiaza,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca exista posibilitatea ca la data de 1 mai 2019, la trecere prin punctul de frontiera Ruse, pentru plata taxei de pod, sa se creeze coloane mai mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce la timpi mariti de asteptare la trecerea prin punctul…

- In data de 1 mai, exista riscul ca la trecerea prin punctul de frontiera Ruse, pentru plata taxei de pod, sa se creeze coloane mai mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce la timpi mariti de asteptare la trecerea catre Romania, anunta MAE. Potrivit unui comunicat MAE, la solicitarea…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges ( Cascioarele, judetul Giurgiu), unde traficul este deviat de pe calea 2 (sensul de mers catre Bucuresti) pe calea 1 (sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, la kilometrul 460, in zona localitatii Balint, judetul Timis, pe sensul de mers Lugoj - Timisoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autocamioane. In urma impactului…