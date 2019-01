Vor avea studentii Erasmus+ de suferit in urma Brexit-ului? Anuntul Comisiei Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere riscul tot mai ridicat ca Regatul Unit sa iasa din UE la data de 30 martie a acestui an fara a se ajunge la un acord (scenariul no deal), Comisia Europeana a adoptat un set final de propuneri de contingența in domeniile programului Erasmus+, coordonarii in materie de asigurari sociale…

- Studentii veniti la studii in Marea Britanie prin programul Erasmus trebuie sa-si poata incheia stagiile in aceasta tara dupa 29 martie, ziua in care tara urmeaza sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Comisia Europeana, citata de dpa si Reuters. Propunerea este ultima dintr-o serie de…

- Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord.Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, promite, din nou, ca țara noastra va face fața cu brio conducerii Consiliului Uniunii Europene."Am discutat problemele europene de foarte multe ori la Consiliul European și cred ca suntem bine pregatiți pentru perioada dificila, dar interesanta.. Noi…

