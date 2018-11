Vor avea copiii fara CNP acces la educatie? Legea se modifica Propunerea legislativa prevede modificarea Legii educatiei nationale in asa fel incat acesti copii sa poata fi inscrisi in sistemul educational. In plus, reprezentantii unitatilor de invatamant la care se solicita inscrierea vor anunta in cel mai scurt timp serviciile abilitate, pentru demararea procesului de inregistrare si eliberare a unui certificat de nastere si a unui cod numeric personal. "Din pacate, desi dreptul la educatie este prevazut legal si egal pentru toti cetatenii, conform Constitutiei, copiii care nu au CNP si implicit nu au documente de identitate nu ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

