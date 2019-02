Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Suceava va organiza, incepand cu luna martie 2019, primele cursuri de formare profesionala din acest an. Potrivit spuselor presedintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, primele cursuri vor fi organizate pentru programele contabil, inspector/referent ...

- Sase persoane, printre care trei minori, intoxicate cu fum de la un generator de curent aflat in camera in care locuiau, au fost gasite inconstiente, iar trei dintre acestea au murit. Potrivit IPJ si ISU Dolj, cele sase persoane locuiau intr-o camera de pe strada Drumul Apelor din Craiova, iar pentru…

- Cu nume de cod Elle, Vogue si Marie Claire, cele trei modele Huawei P30 Lite, P30 si P30 Pro par sa puna accentul pe latura estetica si capabilitatile foto, oferind design all-screen cu „breton” tip picatura decupat la partea de sus si sistem triple camera. Aparand ca un upgrade semnificativ pentru…

- Nu mai incape indoiala ca cei mici au nevoie de un mediu propice in care sa creasca și sa se dezvolte armonios. Din acest motiv, atunci cand decoram camera copilului trebuie sa acordam o atenție speciala mai multor elemente. Astfel, trebuie sa luam in calcul ce nuanța alegem pentru a zugravi camera…

- Un numar de 44 de fosti senatori americani democrati si republicani au avertizat luni in privinta amenintarilor care planeaza in opinia lor asupra democratiei in SUA si si-au exprimat ingrijorarea privind o posibila 'criza constitutionala', relateaza AFP. 'Impartasim parerea ca intram intr-o perioada…

- Anotimpul rece aduce o serie de schimbari in viata si activitatea comunitatilor, care presupun si necesitatea asigurarii unor masuri de reducere si inlaturare a riscurilor de incendiu. In acest sens, consideram util sa reamintim cetatenilor si factorilor responsabili ca respectarea regulilor si masurilor…

- Un barbat (vanator) din Africa de Sud a fost filmat in ce radea de un babuin ranit sprijininand animalul pentru a ramane in picioare. La un moment dat individul il intreaba pe animal daca ,,doare?” Imagini cu impact emoțional puternic