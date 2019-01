Stiri pe aceeasi tema

- Membrii asociației „Evoluție in Instituție” au protestat fața de efectele legii recursului compensatoriu și au pus vopsea roșie și cuțite pe scarile de la intrarea in Ministerul Justiției. Acțiunea este un semn de protest fața de valul de infracțiuni care au fost savarșite recent de condamnații care…

- Membri ai miscarii Rezist au organizat, luni, un protest la Ministerul Justitiei, pe treptele institutiei fiind aruncata vopsea de culoare rosie, ca reactie la eliberarea, prin legea recursului compensatoriu, a unor detinuti violenti, informeaza Agerpres.roPe treptele de la intrarea in sediul Ministerului…

- In timp ce opoziția cere abrogarea legii privind recursul compensatoriu, care a dus la eliberarea mai devreme din inchisori a unor condamnați pentru crime, violuri și talharii ce au recidivat, deputatul PSD Oana Florea susține ca efectele ar fi fost aceleasi si daca acești deținuți ar fi stat un an…

- Ministrul Justitiei arunca vina pe tehnocrati pentru initierea legii recursului compensatoriu, cu toate ca a intrat în vigoare în timpul mandatului sau. Mai mult, forma inițiala a legii a suferit modificari importante în Parlament.

- Mai mulți protestatari s-au strans luni in fața Ministerului Justiției și, in semn de nemulțumire fața de efectele legii recursului compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați, au aruncat cu vopsea roșie și cuțite pe treptele instituției. „Este un manifest, am facut asta in semn…

- Crima de la Medias nu poate fi pusa pe seama Legii recursului compensatoriu, adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, sustine deputatul PSD Oana Florea. „Efectele cred ca ar fi fost aceleasi si daca ar fi stat un an in plus in inchisoare. Cat sa ii tii acolo ca sa ai garantia ca ii recuperezi?“, se intreaba…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul va depune, luni, la Parlament, o initiativa de abrogare a Legii recursului compensatoriu. Reactia vine ca urmare a unei crime care a avut loc sambata seara, la Medias."Guvernul ar trebui sa vina cu OUG de abrogare, dar nu credem ca se va intampla,…

- Asociatia VedemJust, fondata de judecatorul Cristi Danilet, cere, intr-un mesaj publicat pe Facebook abrogarea Legii recursului compensatoriu. Solicitarea vine pe fondul crimei de la Medias, in care principalul suspect este un condamnat pentru omor, eliberat pe baza acestei legi.