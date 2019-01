Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai gruparii anarhiste elene Rubicon au atacat in cursul noptii de duminica spre luni cu sticle si baloane umplute cu vopsea rosie ambasada americana la Atena, in ceea ce ei au numit o actiune "contra...

- In urma exploziei, nicio persoana nu a fost ranita. Explozia s-a produs in fata sediului AfD in orasul Doebeln. A fost provocat un incendiu, iar mai multe vehicule si cladiri din jur au fost avariate, au informat autoritatile locale.Politia din Saxonia a precizat ca unitatea anti-terorism…

- SKAI este una unul dintre cele mai importante posturi de televiziune din Grecia si face parte din trustul de media care include un post radio si este afiliat celui mai mare cotidian, Kathimerini. Politia a informat ca un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat in apropiere de cladirea…

- Politia belgiana a folosit, sambata, gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa cateva sute de protestatari violenti stransi in apropiere de sediul Guvernului si cel al Parlamentului de la Bruxelles, informeaza agentia The Associated Press.

- Tahir Ali, un oficial din poliției, a declarat ca cele mai multe victime ale atentatului din nord-vestul Pakistanului erau membri ai minoritații musulmane șiite, potrivit agenției The Associated Press. Nicio grupare nu și-a asumat raspunderea pentru explozia din regiunea Orakzai din nord-vestul…

- Politia greaca a dezamorsat un dispozitiv exploziv care a fost plasat, in noaptea de luni spre marti, la domiciliul din Atena al unui procuror adjunct de la Curtea de Casatie, potrivit unei surse din politie, relateaza AFP. Atacul asupra procurorului care se afla in resedinta lui a fost comis…

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Mansi Dixit era un cunoscut model in varsta de 20 de ani. Trupul tinerei a fost gasit pe un drum din Mumbai, oraș in care se mutase recent. Politia din India a arestat deja si un posibil suspect, care s-ar fi...