Stiri pe aceeasi tema

- "O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa ca presedinte al Comisiei Europene. Astept cu nerabdare o cooperare stransa pentru o Europa mai puternica", a scris Iohannis pe Twitter. Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 de voturi impotriva…

- Ursula von der Leyen va deveni prima femeie la presedintia Comisiei Europene, in urma votului eurodeputatilor de la Strasbourg. Ursula von der Leyen a fost aleasa președinte al Comisiei Europene, cu 383 de voturi. Pentru a caștiga funcția, avea nevoie de minimum 374 de voturi. 327 de voturi au fost…

- Germanul Martin Selmayr, supranumit si 'monstrul' lui Juncker, datorita colaborarii lor stranse a fost promovat de acesta din urma pe 21 februarie 2018 din postul de sef al cabinetului sau in cel de secretar general al executivului comunitar, functia cea mai inalta in structura administrativa a institutiei…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Președintele in funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca exista "un mare semn de intrebare" daca Parlamentul European va aproba nominalizarile la conducerea instituțiilor europene, informeaza site-ul de știri Politico, potrivit mediafax.Tusk a salutat nominalizarea…

- Multumesc maramuresenilor care au incredere in noi si au ales sa fie reprezentati de liberali in Parlamentul European. Increderea oamenilor e cel mai important castig al acestor alegeri si ma bucur ca am reusit sa convingem maramuresenii ca avem raspunsuri concrete la problemele lor si ca ne preocupa…

- Macron a declarat, joi, la sosirea la summitul de la Sibiu, ca la alegerile pentru Parlamentul European de la sfarsitul acestei luni cetatenii europeni vor avea de ales daca doresc sa continue proiectele incepute sau daca vor ca Europa sa fie distrusa prin pozitiile nationaliste. "Ce trebuie sa facem…