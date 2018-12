Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat studiul de fundamentare pentru realizarea in Parteneriat Public Privat a mega – proiectului inceput de Nicolae Ceausescu, prin care Bucurestiul urma sa fie legat de Dunare printr-o magistrala fluviala. Canalul va fi proiectat si construit…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut al Capitalei cu 2,9% in 2018, la 26.865 euro/locuitor, conform Prognozei in profil teritorial, varianta de toamna, informeaza AGERPRES . In varianta de primavara a prognozei, CNSP estima o crestere a PIB de 5,9%…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) al Capitalei cu 2,9% in 2018, la 26.865 euro/locuitor, conform Prognozei in profil teritorial, varianta de toamna. In varianta de primavara a prognozei, CNSP estima o crestere a PIB de 5,9% si un PIB…

- V. Stoica Deși ideea proiectului construirii autostrazii care sa lege Capitala de Brașov a aparut in vremea comunismului, deocamdata romanii trebuie sa se mulțumeasca doar cu bucata de la București la Ploiești. S-a vehiculat ca bucațica lipsa dinspre București va fi gata de 1 Decembrie, de Centenar,…

- Numarul salariatilor din municipiul Bucuresti era, la finele lunii august, de 1.016.394 persoane, 79% dintre acestia lucrand in sectorul serviciilor (exclusiv fortele armate si personalul asimilat), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut a fost,…

- Numarul salariatilor din municipiul Bucuresti era, la finele lunii august, de 1.016.394 persoane, 79% dintre acestia lucrand in sectorul serviciilor (exclusiv fortele armate si personalul asimilat), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Mediafax.Castigul…

- Castigul salarial mediu brut a fost, la finele lunii iunie, de 5.709 lei, iar cel net de 3.417 lei. Pe de alta parte, numarul somerilor era de 17.371, din care 9.094 femei. Rata somajului la sfarsitul lui iunie era de 1,5%. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza ca in…

- In doar doua saptamani de la demararea Programului INVESTESTE IN TINE, CEC Bank a primit prin unitatile sale teritoriale peste 500 de solicitari de finantare din partea potentialilor clienti, numarul acestora fiind in continua crestere. Din totalul solicitarilor, 220 cereri de credit au documentatia…