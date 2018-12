Vom intra in recesiune in 2019? Cum va fi afectat leul de alegeri? Are PSD bani de pomeni electorale? Interviu cu un analist The Guardian

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu plafonarea pretului gazelor romanesti - pe care Guvernul ar putea-o institui vineri, prin ordonanta de urgenta - se va reintroduce si asa-numitul "cos de gaze". Acesta e un instrument administrativ prin care autoritatile ii obliga romani sa consume, in locul gazelor autohtone, un…

- Financial Times: Directorul Volkswagen avertizeaza cu privire la 2019- "cel mai dificil an intalnit vreodata" ● Erdogan il ataca pe prințul moștenitor saudit in cazul Khashoggi ● The Guardian: Prejudecațile rasiale de zi cu zi din Marea Britanie ● Le Monde: Dupa violențele din 1 decembrie, guvernul…

- Fostul ministru al Justiției, Cristian Diaconescu, considera la datele din raportul MCV, care avertizeaza ca Romania a facut pași in spate in lupta pentru independența justiției ar trebui sa ridice semnale serioase de alarma. Cristian Diaconescu a tratat situația pe larg in cadrul unui interviu acordat…

- Cererea tot mai mare de pasapoarte romanesti va complica si mai mult relatiile deja tulburi dintre Romania si Ucraina, sustin expertii, in contextul in care Kievul nu accepta dubla cetatenie. Cererile de cetatenie romana in regiunea Odessa din Ucraina s-au dublat de la inceputul anului 2017,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul pregateste de la 1 ianuarie, in mod deliberat, un puseu inflationist, prin indexarea actiunilor in functie de inflatie. Liderul PNL sustine ca, de fapt, veniturile romanilor vor fi taiate prin cresterea preturilor la carburanti sau tigari.…

- Dosarul prin care Romania solicita finantarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar luni va fi transmis Comisiei Europene, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.Premierul a declarat ca finantarea ceruta de Romania este de peste 1,3 miliarde de euro, fara TVA. "Am…

- Vom depune motiune de cenzura, negociem cu partidele din opozitie, dar si cu opozita din PSD si avem asteptarea ca guvernul Dancila sa plece, dupa care avem toata deschiderea pentru negocieri cu toate cartile pe masa. Romania trebuie sa iasa din blocajul in care PSD o scufunda de peste un an si jumatate…

- De 102 ani aproape, Mihai Sora merge umar la umar cu Europa. Ramane continentul inimii lui si crede ca, desi amenintata, Europa trebuie aparata in Romania, inclusiv de la Girafa din fata Muzeului Antipa, acolo unde el a mers neobosit, atunci cand societatea a trebuit sa se apere de abuzurile din politica.…