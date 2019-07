Stiri pe aceeasi tema

- Johnson, unul dintre sustinatorii vocali ai Brexitului, a spus ca va incheia "un nou acord, un acord mai bun" cu Uniunea Europeana, "bazat pe liber schimb". "Oamenii care pariaza impotriva Marii Britanii isi vor pierde camasile de pe ei pentru ca vom restabili increderea in democratie si vom…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson preia conducerea guvernului de la Londra miercuri dupa-amiaza, cand Theresa May ii va preda prerogativele functiei, dupa ce la 7 iunie aceasta si-a prezentat demisia ca urmare a esecului incercarii de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa sustina…

- A oferi Scotiei sansa de a-si alege propriul viitor "va fi mai important ca oricand" in momentul in care Boris Johnson va deveni premierul Marii Britanii, a declarat marti sefa Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, relateaza AGERPRES.Sturgeon, care conduce guvernul Scotiei, spune ca…

- Boris Johnson e noul lider al Partidului Conservator și va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit unui anunț oficial al conducerii partidului. Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe, a fost ales de majoritatea covârșitoare a membrilor partidului de guvernamânt,…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- Boris Johnson pregateste organizarea unor alegeri nationale in Marea Britanie in vara lui 2020, a dezvaluit publicatia The Times. Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Marea Britanie poate dezvolta "o relatie comerciala fantastica" cu Europa dupa ce paraseste Uniunea Europeana, dar poate fi si o campioana a comertului mondial, a declarat vineri, la o conferinta din...