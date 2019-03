Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan susține ca responsabilitatea modificarilor în Registrul partidelor politice în cazul USR nu-i aparține lui, ci acelora care au preluat conducerea partidului dupa demisia sa. De asemenea, precizeaza, Dan, într-o postare pe Facebook, membrii USR care au contestat congresul…

- Biroul Electoral Central a publicat decizia de respingere a protocolului de constituire a alianței electorale Alianța 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.Alianța a fost respinsa pentru ca liderii USR și PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, nu figureaza ca președinți ai…

- "PSD solicita USR si PLUS sa inceteze sa mai dea vina pe altii pentru propria lor incompetenta.Motivul respingerii inscrierii aliantei este unul strict juridic, respectiv faptul ca nu a fost respectata procedura legala pentru inregistrarea celor doua partide in Registrul partidelor politice. Aceasta…

- „Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi în mod abuziv respingerea cererii de înscriere în competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv…

- Alianta USR-PLUS nu poate candida la alegeri! BEC a respins cererea. USR și PLUS nu pot candida impreuna la alegerile europarlamentare. Biroul Electoral Central a respins candidatura Aliantei dintre cele doua partide la alegerile europarlamentare. Potrivit celor de la partidul lui Ciolos, decizia ar…

- Biroul Electoral Central a respins, joi, alianta USR PLUS, scrie b1.ro.Astfel, cele doua formatiuni politice sunt obligate sa intre in alegeri separat. Motivarea BEC a fost acela ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice.Anuntul…

- Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, a renunțat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate in cadrul PLUS. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a formatiunii. Acesta s-a retras dupa ce, recent, istoricul Marius Oprea declara ca "eminenta cenusie” din…

- Jean Chelba a murit lent, in cei trei ani care s-au scurs de la Colectiv. A murit parinte fara copil, cea mai crunta incercare care i se poate da unui om si a incercat, in anii in care i-a supravietuit fiului, sa se asigure ca niciun tata nu va repeta singuratatea aceasta nedreapta. Era nelipsit de…