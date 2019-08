Vom fi primii din Europa la… cumpărăturile în rate cu cardul Deținatorii de carduri VISA din Romania vor putea sa achite cumparaturile in rate cu cardul, in magazinele fizice sau online. Romanii vor fi primii din Europa care vor avea acest beneficiu. Serviciul de plata in rate lansat in Romania este parte a unui proiect pilot mai extins derulat la nivel global, urmand sa fie comercializat The post Vom fi primii din Europa la… cumparaturile in rate cu cardul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

