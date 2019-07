Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra. Cel puțin o persoana a decedat, a declarat un purtator de cuvant al politiei. Elicopterul s-a prabusit in apropierea satului Dehmke la putin timp dupa miezul zilei (10.00 GMT), a transmis ziarul…

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik, Natalia Iovva. Construcția gazoductului Iași-Ungheni a fost demarata în 2013, iar în august 2014 gazoductul a „trecut” frontiera româno-moldoveneasca. De Ziua Independenței (în 2013), premierul Iurie Leanca și omologul sau…

- Alegatorii din Romania au spus ”DA” unui sistem de justiție independent care nu tolereaza corupția, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene despre rezultatele referendumului inițiat de președintele Klaus Iohannis, potrivit Hotnews. ”Poporul roman a decis și respectam in totalitate alegerea…

- Sarbatoare mare la Nisporeni. Mii de oameni s-au adunat aseara in Piata Stefan cel Mare si Sfant pentru a marca Ziua localitatii. Autoritatile au organizat un concert de zile mari, iar pe langa muzica muzica buna, cei prezenti la eveniment s-au putut delecta cu bucate la gratar.

- Autoritațile din Calarași au raportat ca un autocar a fost rasturnat de rafale puternice de vant. Condițiile meteo extreme au dus și la apariția unei tornade. In Calarași, un autocar cu mai mulți pasageri a fost rasturnat de rafalele puternice de vant. A fost activat codul roșu de intervenție și, pana…

- Cel puțin doi cetațeni români sunt în stare grava dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunța autoritațile germane, citate de site-ul de știri HNA.de. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44,…

- Sfarșit infiorator pentru un roman stabilit in Italia. Marian Vraja, un barbat de 39 de ani, a fost gasit fara suflare, dupa ce a cazut pur și simplu din picioare, pe o strada din orașul italian Mondragone. Romanul a fost gasit mort de niște trecatori, in cursul zilei de sambata, 6 aprilie. Potrivit…