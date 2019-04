Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Zalau inforeaza locuitorii municipiului ca in perioada 01 – 19 aprilie 2019, prestatorul de servicii SC Coral Impex SRL va efectua tratamente de dezinsecție, deratizare și dezinfecție. Tratamentele de dezinsecție (combatere larve și adulți) vizeaza domeniul public și privat al…

- In cursul acestei saptamani s-a aflat ca recent, Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului a sesizat Parchetul General in vederea investigarii unei orori de dinainte de 1989, trecuta sub tacere. Read More...

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș și mai multe licee din Timișoara au ramas fara Internet in timpul desfașurarii simularii naționale la Bacalaureat. Inca de luni seara, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a inceput o operațiune de taiere a cablurilor din zona centrala a orașului, in condițiile in care…

- Dupa cinci ani jumatate de pauza, anul acesta ar trebui sa se faca dezinsecție și deratizare ca la carte la Timișoara. Licitația inceputa de primarie și contestata pentru a doua oara se poate finaliza. CNSC a decretat ca municipalitatea poate semna in sfarșit contractul cu firma caștigatoare: Coral…

- Incident stupefiant, in aceasta seara, la Timișoara, in urma caruia doi tineri au ajuns la spital cu rani de cuțit. Se pare ca cei doi, clienți ai magazinului Dedeman, ar fi fost agresați de alți clienți, un grup de romi. Totul ar fi pornit cand unul dintre tineri ar fi observat un copil ca face pipi…

- Avocata Amal Clooney (41 de ani) a avut o aparitie fermecatoare la petrecerea pe care, alaturi de Serena Williams si alte celebritati, i-a organizat-o Ducesei Meghan pentru a celebra venirea pe lume a primului ei copil.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a atras atenția membrilor din conducerea BNR, la audierile de marți din comisia economica, sa nu ia lucrurile „in batjocura”, dupa o intervenție a viceguvernatorului Liviu Voinea.Voinea a spus, la inceputul explicațiilor legate de suspiciunile…

- Un nou episod macabru de manipulare și dezinformare a avut loc vineri la Timișoara unde, o minciuna ordinara fabricata de falsificatorul autointitulat ”sunt cel mai tare organ de presa” și parvenitul in funcția de primar – Nicolae Robu, a fost aruncata cu inconștiența in spațiul public și transformata…