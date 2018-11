Vom avea arbitraj video in Liga 1: Iata de cand va fi implementat

Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal s-au pus de acord si au decis ca Liga 1 va beneficia de arbitraj video. Forul condus de Razvan Burleanu anunta ca este gata sa dea curs unei solicitari trimisa de LPF, iar Comisia Centrala a Arbitrilor este pregatita sa demareze testarea sistemului inca din acest campionat. Astfel, din primavara anului 2019 am putea avea meciuri de Liga 1 cu arbitraj video! „Federatia Romana de Fotbal este total deschisa implementarii arbitrajului video in Liga 1 si apreciaza utilitatea acestei perspective. Astfel, a sustinut si sustine in mod evident…