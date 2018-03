Volvo XC40 a luat premiul Car of the Year pe 2018. SEAT Ibiza si BMW Seria 5 au completat podiumul

Stiri pe aceeasi tema

- Fotocredit: Volvo Noul Volvo XC40 a fost desemnat Mașina Anului in Europa 2018, anunțul fiind facut in ziua ce precede deschiderea oficiala a Salonului Auto de la Geneva. Este primul titlu COTY caștigat vreodata de Volvo. Cel mai mic SUV din portofoliul suedezilor s-a impus in fața unei concurențe…

- Duminica, 4 martie, cetațeanul ucrainean Oleh D., in varsta de 31 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai. La controlul de frontiera soferul a prezentat pentru microbuz un certificat de inmatriculare cu insemnele autoritatilor din Ucraina. „In urma verificarilor…

- Actorii Faye Dunaway si Warren Beatty vor prezenta premiul pentru cel mai bun film la gala Oscar 2018, in ciuda gafei pe care au facut-o la editia precedenta, scrie variety.com.Cei doi actori au participat la o repetitie pentru acest moment, joi, cu cateva zile inainte de gala premiilor Oscar,…

- Volvo XC60 a devenit automobilul anului conform totalurilor UK Car of the Year Awards 2018. Acum o luna juriul aceluiași premiu a numit XC60 cel mai bun SUV de dimensiuni medii Premiul UK Car of the Year Awards se confera celor mai bune a7utomobile noi de pe piața britanica. Juriul consta din …

- Dupa ce o luna in urma Volvo XC60 a fost desemnat drept cel mai bun crossover de talie medie in cadrul concursului UK Car of the Year Awards 2018, in aceiași competiție modelul scandinav a primit titlul automobilul anului.

- Petrolul a terminat perioada de pregatire, antrenorul instalat anul trecut, dupa terminarea turului, Romulus Ciobanu, avand timp arhi-suficient sa-si pregateasca echipa. Desi pare un non-sens, pentru cei mai putin specializati cu pregatirea echipelor, in timpul perioadelor precompetitionale exista si…

- AS ROMA - AC MILAN LIVE in Serie A. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Derbyul etapei a 26-a din Serie A se disputa intre AS Roma și AC Milan, LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi ONLINE, de la 21:45. AS Roma are ocazia de a-și intari poziția a treia in clasamentul din Seria…

- Pelicula "Touch me not" ("Nu ma atinge-ma") de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsa cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut - GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

- De multe ori castiga in competitia pentru banii din portofelul clientului producatorul care este atent la detalii aparent minore. De aceea, unele companii au grija ca fiecare componenta, oricat de mica, a produsului pe care il vand sa fie deosebita. Un exemplu sunt cheile de la unele modele de automobile.…

- Ieseanul care a castigat premiul de 2 milioane de euro la extragerea 6/49 din 11 februarie si-a ridicat premiul. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar cu banii castigati doreste sa inceapa o afacere si sa-si ajute copiii, informeaza Loteria Romana. Barbatul s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei…

- Vlad Cosma, fostul deputat PSD, vorbește in aceasta seara (n.r.- duminica), la Antena3 despre momentul in care Mircea Negulescu i-a cerut primele ilegalitați, mai exact momentul in care a inceput sa-l inregistreze, atat pe el, cat și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Acesta a prezentat noi despre…

- Divizia A1 la volei masculin programeaza miercuri cea de-a 20-a etapa. De departe, cea mai interesanta partida din aceasta runda se va disputa la Bucuresti, intre Steaua si Arcada Galati. Ambele echipe si-au asigurat prezenta in play-off si au ca obiectiv castigarea campionatului dar cum in faza a doua…

- EXATLON. Daca s-ar incheia acum concursul, Vladimir Draghia ar fi marele castigator! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbita, tot o component a echipei Faimosilor. Exatlon Romania este unul dintre cele mai urmarite reality show-uri, cu dueluri care-ti tin respiratia,…

- Ieri, 5 februarie, garnitura de tren de pe ruta Chișinau-Ungheni a fost suplinita cu doua vagoane, iar numarul de locuri pentru pasageri a crescut de la 520 la 752. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, aceasta modificare a venit drept raspuns la solicitarea pasagerilor…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a reusit sa invinga pe Stiinta Bacau, scor 27-25 (13-13), sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a XIX-a a Diviziei A, Seria A. Cele mai bune marcatoare ale formatiei pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au fost Andreea Ciucanu (7), Anca Birton…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta joaca sambata, 3 februarie, de la ora 11, in deplasare, pe terenul Stiintei Bacau, intr-o disputa contand pentru etapa a XIX-a a Diviziei A, Seria A. In tur, la Constanta, formatia antrenata de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie s-a impus fara mari probleme,…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autoturisme noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, arata dateșe Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), citate de Agerpres. Potrivit…

- Ela Craciun, premiata drept „Liderul anului 2017 in Social Media” Premiul „Liderul anului in Social Media” completeaza seria de trofee pe care Ela Craciun le-a primit in ultimele doua luni. Astfel se face ca, pentru recordul de vizitatori ai blogului sau si pentru impactul seminariilor pe care le-a…

- Petre Apostol Echipa prahoveana de handbal HC Activ CSO Plopeni, singura din judet in campionatele de seniori, a suferit o noua infrangere, cea de-a 14-a, cedand pe teren propriu, in cadrul rundei a treia din returul Diviziei A, Seria A. Tinerele handbaliste antrenate de profesorul Mircea Anton nu au…

- Echipa feminina de tenis de masa a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta, formata din Bianca Meirosu, Lorena Dumitru si Ioana Baiasu (antrenoare Daniela Micu si Anamaria Sebe), a devenit campioana nationala pe echipe, la categoria junioare lll, in competitia ce a avut loc, week-end-ul…

- Simona Halep a vorbit, dupa înfrângerea de la Australian Open, despre problemele pe care le-a avut. ”Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai fost si puterea în picioare s-a dus. Mi-am dorit foarte mult, dar corpul nu a mai…

- Simona Halep a jucat cu trei ore mai mult decat Kerber la Australian Open. In cele cinci meciuri disputate pana in semifinale, numarul 1 WTA a stat pe teren noua ore și 10 minute, comparativ cu cele șase ore și 19 minute jucate de fostul lider mondial. Cel mai lung meci disputat de Simona Halep a fost…

- Pe langa Olimpia Satu Mare (Liga 2, 38 de puncte) si Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (Liga 3, Seria 4, 16 puncte), inca un club din primele trei ligi ale fotbalului romanesc s-a ales cu depunctare in acest sezon. In sedinta de miercuri, 17 ianuarie, a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, are ca prim obiectiv in sezonul 2017 2018 al Ligii 1 calificarea in turneul play off, adica situarea intre primele sase echipe la finele sezonului regulat, din care mai sunt de jucat patru etape. In acest moment, FC Viitorul e in obiectiv, ocupand pozitia…

- La mijlocul saptamanii trecute a fost deplasarea de la Slatina, una de a carei importanța jucatoarele de la HCM Slobozia au fost conștiente. Drept urmare, totul a mers perfect, au invins cu 24-19 și au obținut 3 puncte mari. Din pacate, finalul saptamanii n-a mai fost pe placul lui Gheorghe Covaciu…

- Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a organizat luni, 15 ianuarie 2018, la Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” din Satu Mare, a V-a editie a Concursului judetean de recitare si interpretare “Darul ce ni s-a facut prin Eminescu”. In cadrul concursului au existat sectiunile Ipostaze lirice – individual,…

- Cota zilei din fotbal 12 ianuarie 2018. Pontul Zilei este bazat astazi pe meciul dintre FC Eindhoven vs FC Emmen, meci din cadrul celui de-al doilea eșalon al fotbalului din Olanda. Partida va avea loc de la ora 21:00 și conteaza pentru etapa cu numarul 20. FC Eindhoven se afla la jumatatea clasamentului…

- Comparativ cu trimestrul II din 2017, PIB a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%, in trimestrul III 2017. "Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2017, nefiind insa, inregistrate diferente…

- Se astimeaza ca Zeno va lipsi circa patru luni. Jucator esențial in angrenajul tactic gandit de antrenorul Cristian Achim, Martin Zeno abia revenise dupa o accidentare la genunchi suferita in partida cu Balkan Botevgrad din 20 septembrie 2017. „Zeno a disparut, din pacate, din echipa…

- Halep si Begu au invins in finala cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, scor 1-6, 6-1, 10-8, intr-o ora si trei minute. Premiul pentru castigarea trofeului la dublu este de 26.031 de dolari si 280de puncte, iar cel pentru invinsele din finala este de 13.544 de dolari…

- Cupa Vrancei ”Stan Gheorghiu” va avea meciurile etapei a treia sambata, 6 ianuarie. In primul joc al zilei de Boboteaza, in grupa B, de la ora 14.00, se vor afla fața in fața Steaua Focșani și Green Garden Odobești, iar de la de la ora 15.15 Voința Deep Serv va intalni Flacara Urechești. Vor fi meciuri…

- Liviu Mihaiu va sta de vorba cu Val Valcu și Anca Murgoci. Cei trei vor vorbi despre protestele din Piața Victoriei, despre politica, Delta Dunarii și probleme la zi din presa. Interviul va fi disponibil LIVE pe facebook și pe contul de youtube al redacției. Jurnalistul Liviu…

- Doua din trei gospodarii au un calculator acasa, iar circa 68% au internet, in crestere cu 3,6% puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). ”Din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi (65,6%) au avut in anul 2017 un calculator…

- Fostul selecționer al Olandei, Dick Advocaat, tocmai a preluat-o pe Sparta Rotterdam, formație care se afla pe penultimul loc in campionat. Antrenorul a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare a echipei pentru care a și jucat. Sparta Rotterdam…

- In ultima reprezentație de pe teren propriu, din acest an, CSU Alba Iulia a obținut o victorie de senzație in Sala Universitații „1 Decembrie 1918”, cu CSM Satu Mare, scor 85-81 (17-22, 23-19, 24-20, 21-20), impotriva ocupantei locului secund. Cu Ashley Morrisette efectiv senazaționala, echipa lui Manuel…

- Un accident a avut loc vineri in jurul orei 13.00, in comuna Unirea, la intersecția spre Ocna Mureș. Potrivit IPJ Alba, a fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme și un camion. Accindetul nu s-a soldat cu victime. Traficul in zona a fost ingreunat pentru o scurta perioada de timp. In accident…

- Serbia a cucerit trofeele Balkanic Next Star Cup 2017, reușind sa se impuna fara infrangere in ambele turnee din cadrul competiției, atat la feminin, cat si la masculin, de la Arena de Baschet din București. In ultima zi a intrecerilor U15, selectionata masculina a Serbiei s-a impus in fața Romaniei,…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Saptamana trecuta, la Sala Polivalenta din Blejoi s-a disputat deja tradiționala Cupa Carrefour la minifotbal, destinata elevilor din liceele prahovene, competiția, ajunsa la ediția a IV-a, bucurandu-se de un real succes. Drept dovada, meciurile din fazele avansate ale turneului…

- Automobile Dacia acorda angajatilor o suma compensatorie de 20%, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator, se arata intr-un comunicat al companiei, remis presei. "Urmare a aplicării Ordonanţelor de Urgenţă…

- BC Timisoara a castigat, sambata, cu scorul de 83-73, partida disputata impotriva echipei din Galati si transmisa in direct pe www.prosport.ro. Astfel, dupa etapa a 9-a a Ligii Nationale de Baschet Masculin, Timisoara ramane pe podium, in timp ce Galatiul pierde contactul cu primele trei pozitii.…

- NouAƒ lungmetraje au rAƒmas pe lista scurtAƒ a peliculelor eligibile spre nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun film strAƒin. Printre acestea se aflAƒ "In the Fade", cel mai recent film al regizorului german de origine turcAƒ Fatih Akin, dar AYi "The Square", filmul suedez care a caAYtigat…

- Miercuri, 13.12.2017, la Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, incepand cu orele 12.00, a avut loc intrunirea perioadica in sedinta de lucru a Comisiei Judetene de Actiune Impotriva Violentei in Sport Valcea, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Informare privind activitatea sportiva si de tineret…

- Petre Apostol Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Prahova, Asociația Județeana de Șah Prahova si Clubul Sportiv Universitar Ploiești au organizat duminica, 10 decembrie, concursul de sah rapid Memorialul „Corneliu Butnariu”. Concursul gazduit de catre Hotel Central Ploiesti a fost organizat in…

- Constanteanca Simona Halep, liderul clasamentului mondial feminin, a fost nominalizata, alaturi de alte 25 de jucatoare, in ancheta pentru premiul WTA de „Favorita Fanilor”, anunta site-ul WTA. Halep are o misiune greu de indeplinit, tinand cont de faptul ca, in ultimii sase ani, premiul a fost castigat…

- Toamna acestui an a fost una extrem de plina pentru Mihai Ungureanu. Pe linga studii, dansatorul a participat la diverse concursuri, s-a filmat in serialul pentru copii „Lara”, alaturi de Iuliana Beregoi, dar și in citeva dintre videoclipurile interpretei. Cea mai recenta realizare a lui Mihai este…

- Anul trecut, un numar mare de utilizatori iPhone 6s au raportat probleme care se manifestau prin oprirea spontana a telefonului mobil. In urma investigatiei facute, Apple a precizat ca vinovat ar fi un lot de acumulatori defecti ce au ajuns in echiparea „unui mic numar de telefoane iPhone 6s”, rezolvarea…

- ROMÂNIA - FRANȚA handbal feminin LIVE. ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. România întâlnește azi Franța în ultimul meci al grupei A, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Partida este LIVE VIDEO pe Telekom SPORT și ONLINE STREAM pe Dhb.de (doar…

- Petre Apostol La Bucuresti, s-au desfasurat, de curand, Campionatele Nationale de Sah la dezlegari de probleme si exercitii, printre protagonisti numarandu-se si sportivi prahoveni. Cea mai buna peformanta a fost realizata dintre concurentii din judet de catre Lucian Miron, componentul Clubului Sportiv…