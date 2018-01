Volvo redeschide anul acesta cel de-al doilea showroom din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii comanda pe Emag de pe mobil. Produsele de copii, electrocasnicele și accesoriile de telefoane, cele mai cautate 51% dintre comenzile pe magazinul pe internet au fost plasate de pe dispozitive mobile in 2017, primul an in care traficul de pe acestea a depașit lunar pragul de 60%. Cele mai multe…

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, a inaugurat noul sau showroom de langa București, care a fost refacut la standardele suedezilor in urma unei investiții de un milion de euro.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Un seism de magnitudine 2.5, cu hipocentrul la 129 kilometri adancime, a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la ora 21.01. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.63 N ; 26.56 E, la 138 km N de Bucuresti, 49 km V de Focsani si 13 km NV de Jitia.Acesta…

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica in Romania - doar pentru a afla ca omologul sau nu a fost acolo pentru a-l intampina. Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit:…

- Vizita premierului Japoniei este una istorica, noteaza publicațiile centrale. ”Premierul Japoniei a calatorit 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, dar a descoperit ca omologul sau roman nu mai era in functie pentru a-l intampina. Shinzo Abe este primul…

- In cursul anchetei epidemiologice derulate de DSP, s-a stabilit ca doi dintre cei 13 copii diagnosticati in acest an cu rujeola au fost spitalizati in aceeasi perioada sau in zile apropiate cu copilul din Mitocul Dragomirnei, iar sora unui alt copil care a fost internat a contactat, de asemenea,…

- Intr-o inregistrare video postata de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, Brummell explica unde se afla: langa Ipotesti, locul in care Mihai Eminescu a copilarit, alaturi de lacul despre care se spune ca l-ar fi inspirat pe poetul roman."Este o poezie romantica, este o poezie despre un…

- Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat in Israel, la varsta de 87 de ani. Davidescu a fost singurul tehnician roman cu cele doua trofee in palmares. Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza ca ”sportul autohton…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Un avion Blue Air a plecat de la Lisabona catre Bucuresti cu o ora intarziere dupa ce doi pasageri s-au luat la bataie. Conflictul a izbucnit cu putin timp inainte ca aeronava sa decoleze de pe pista. Conform procedurilor in vigoare, echipajul a decis anularea procedurilor de decolare si debarcarea…

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika a deschis pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din Romania, in zona comerciala din Theodor Pallady. Investitia in noul magazin care se intinde pe o suprafata de 12.000 mp a fost de 14 milioane de euro.

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Profesorul Mihai Lucan, cercetat pentru delapidare. Procurorii spun ca Pionierul transplantului renal din Romania a folosit ilegal la clinica lui particulara medici, asistente, aparatura si materiale sanitare de la Institutul de Transplant de la Cluj-Napoca. Mai mult, ar fi pagubit statul cu cinci milioane…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo si neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetelede la CSM Bucuresti, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbisti vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" si-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel,…

- Noul film Star Wars a beneficiat de un debut „in forta“. Episodul opt al celebrei francize cinematografice a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc si nord-american, cu incasari impresionante.

- Concertul de Colinde programat de comunitatea Bisericii Negre va avea loc in data de 26 decembrie. Incepand cu orele 19:30, la Biserica Romano-Catolica Sf. Petru și Pavel, situata pe strada Mureșenilor, ansamblul vocal-instrumental „Canzonetta” va incanta publicul cu un program bogat, imbinand colinde…

- Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei". "A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania. Referitor la…

- Ministrul adjunct de externe al Turciei, Ahmet Yildiz, va fi prezent in Bucuresti sambata, 16 decembrie, pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai I al Romaniei. Acesta se va intalni cu reprezentanti ai Familiei Regale a Romaniei, precum si demnitari romani care vor participa la funeralii. Ambasadorul…

- Sicriul cu trupul Regelui Mihai a trecut pe sub Arcul de Triumf. Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a ajuns miercuri seara, in jurul orei 20,20, la Palatul Regal din București, unde, pana sambata, cei care l-au admirat pe fostul suveran ii pot aduce un ultim omagiu. In drumul spre Palatul…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a ajuns in tara miercuri, la ora 11.00, si va fi dus la Castelul Peles, unde va ramane pentru cateva ore. Ulterior, va fi transportat la Bucuresti si va fi depus in Sala Tronului de la Palatul Regal, unde va ramane pana sambata, ziua in care va avea loc…

- De-a lungul timpului, Catalin Botezatu a fost avut relații – unele asumate, altele pe care nu le-a recunoscut niciodata – cu mai multe doamne din showbizul autohton. De curand insa, creatorul de moda a recunoscut ca are o pasiune pentru Delia care, din punctul lui de vedere, este o femeie ”wow”. Pe…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), care a anunțase scoaterea in strada 5.000 de transportatori la București in fața Guvernului și a altor peste 30.000 in toate marile orașe din țara, renunța la protestul de maine. Decizia a fost luata in urma intalnirii, din…

- Brandul romanesc Naked Potato, lansat pe piata anul trecut, se ocupa de comercializarea cartofilor prajiti si copti cu sosuri specifice belgiene, potrivit Catalogul Francizelor din Romania publicat de Ziarul Financiar. Acesta a ajuns la trei unitati in Bucuresti si Constanta, toate fiind…

- Forza Rossa Holding, reprezentantul oficial Ferrari in Romania, a finalizat investitia de implementare a noii imagini de brand in iunie si a prezentat, la mijlocul lunii noiembrie, clientilor Ferrari din Romania si din regiune, noua cladire in cadrul evenimentului de lansare al modelului Ferrari…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind "aceasta este majoritatea", secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. "Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Ziua Naționala va fi sarbatorita in toata țara, insa parada de 1 decembrie din București se anunța a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu o desfasurare impresionanta de forte.

- Sphera Franchise Group, care deține franciza Taco Bell pentru Romania, deschide, joi, cel de-al doilea restaurant din București al lanțului american de fast-food, in urma unei investiții de 350.000 de euro. Potrivit companiei, noul restaurant este amplasat la etajul al doilea al centrului comercial…

- IKEA va deschide anul viitor cel de-al doilea magazin din Romania. De la inceputul anului viitor vor fi demarate și angajarile de personal. Marti, pe terenul IKEA pe bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti, a avut loc ceremonia de asezare a pietrei de temelie, care anunta inceperea lucrarilor de constructie…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati va avea loc miercuri, 29 noiembrie 2017, cu incepand cu ora 12:00, vernisajul expozitiei permanente „Cerul in mainile tale II - Planetariu pentru nevazatori”, in coordonarea Compartimentului Planetariu-Observator Astronomic. Acest proiect…

- In acest moment iarna s-a așternut la munte și in cateva zone din Transilvania ,dar o sa ninga și pe dealurile Moldovei. Totuși, potrivit meteorologului Romica Jurca, prezenta la Romania TV, fenomenul nu va ține mult. De poimanine locul ninsorilor va fi luat de ploi iar vantul se va inteți. Vremea…

- Cumparaturile din online sunt in crestere cu 18,4% fata de anul precedent in SUA, potrivit datelor date de Adobe Analytics, iar investitorii pariaza ca Amazon isi va creste cota de piata din totalul cheltuielilor online in timpul sezonului de cumparaturi. Averea de 100 de miliarde…

- Brandul de magazine de fashion Levi’s din Statele Unite a ajuns la zece unitati pe piata din Romania, toate fiind detinute de compania Aridon Moldova, care detine master franciza pe plan local.

- Câțiva tineri din București, care fac parte din echipa Extreme Team, au încercat sa își depașeasca limitele. Aceștia s-au urcat pe turnul CET SUD, din comuna Bradu, județul Argeș. Coșul de fum de la CET Sud Pitești este al doilea cel mai înalt turn din România…

- Sphera Franchise Group, compania care a adus brandul american Taco Bell in Romania, a anunțat ca va deschide al doilea restaurant din București pe 30 noiembrie, in Mega Mall. Taco Bell a intrat pe piața din România luna trecută, primul restaurant fiind deschis în centrul comercial…

- Un seism, cu magnitudinea ML 3.3, a fost inregistrat, in urma cu putin timp de seismografe, in judetul Vrancea.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut loc la ora 01.33, la 126 kilometri adancime la coordonatele 45.70 N ; 26.68 E.Epicentrul a fost la 148 km N de Bucuresti,…

- La 6 ani de la vizita de lux facuta de Barcelona la București, pe Arena Naționala pot pași din nou cei mai buni fotbaliști ai lumii. Anul 2018 poate aduce iubitorilor fotbalului din Romania un patrulater de senzație, de data aceasta FCSB fiind gazda unor adversari de mare calibru.Potrivit…

- Omul de afaceri și liderul Partidului Democrat din Republica Moldova Vladimir Plahotniuc este vizat intr-un dosar penal in Romania. Politicianul este cercetat de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de la Bucuresti, sub aspectul savarsirii…

- Cum petrec filipinezele din Romania de Halloween: se imbraca in vrajitoare și danseaza pe „Thriller”. Petrecerile le ajuta sa uite de dorul de casa. Intreb de Rose de la intrare. Politicos mi se cere un moment de liniște, pentru intonarea imnului național. Așa incepe orice intalnire a comunitații filipineze…

- La doar 17 ani, un puști cu origini orientale a ajuns cunoscut polițiștilor mai ceva ca infractorii mioritici. Poreclit ”hoțul bogatașilor”, fiul unui arab sparge casele oamenilor cu bani din cartierele de lux aflate la margine de București. Ultima isprava a fost acum doua saptamani, cand a intrat in…

- București, Kiev și New Delhi sunt în 2017 pe locul zece în topul celor mai ieftine orașe din lume, arata studiul Worldwide Cost of Living publicat luni de Economist Intelligence Unit (EIU), transmite DPA.

- In Popești-Leordeni exista un monument care amintește de cenușa a 40 de timișoreni, omorați de regimul Ceaușescu in timpul Revoluției, aduși pe ascuns la București, incinerați, tot pe ascuns, iar ramașițele pamantești aruncate la canal, exact in acest loc. Anual, are loc aici cate o comemorare a Revoluției…