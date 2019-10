Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Momente dramatice la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva: Zeci de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale Momente dramatice la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva: Zeci de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale Peste 50 de pelerini au avut nevoie de ingrijiri…

- Aproximativ 25.000 de credinciosi asteapta la rand la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, coada pelerinilor atingand vineri la pranz cativa kilometri. Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, vineri dimineata, din interiorul…

- UPDATE, ora 09:31 – Aproximativ 17.000 de persoane stau la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa in aceasta dimineata pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- Patru persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc duminica, in afara localitatii Baltati din Iasi, din cauza unui sofer care a efectuat in trafic o manevra...

- Trei persoane au fost ranite, joi dimineața, dupa ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit doua mașini, pe DN28 (E58) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Baltati, judetul Iasi, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN28…

- Ciprian Lucian Rosca a declarat pentru News.ro ca ALDE are nevoie de un congres urgent pentru a stabili viitorul formatiunii, iar daca acest lucru nu se va intampla, atunci solutia ar fi infiintarea unui nou partid. "Daca nu va fi congres, atunci ramane varianta unei noi platforme politice,…

- Festivalul de muzica Afterhills s-a desfasurat in perioada 23 august- 2 septembrie, in comuna Dobrovat din Iasi. Cinci persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu, conducerea unui autovehicul sub influenta drogurilor si spalare…

- Mii de ieșeni au participat la cea mai impresionanta lecție de istorie. La festivalul GetoDava, 130 de persoane au luat rolurile geto-dacilor și a romanilor, tocmai pentru a le oferi ieșenilor lecția de istorie, potrivit Mediafax.La zeci de kilometri de Iași, in apropierea muzeului Cucuteni,…