- Peste 800 de voluntari din mai multe județe ale țarii au luat parte sambata dimineața la o noua acțiune de impadurire derulata de cei de la Tașuleasa Social, de aceasta data fiind impadurita o suprafața de teren din localitatea clujeana Tritenii de Sus. La acțiune au participat și Principele Nicolae,…

- Derby-ul etapei a treia din play-off dintre U Craiova și CFR Cluj, de sambata, va fi arbitrat de Marius Avram (38 de ani). Ambele formații au obținut doar victorii cu Avram la centru in acest sezon: 3 pentru CFR (2-0 cu Viitorul, 3-2 cu Astra, 3-0 cu Voluntari) și una pentru olteni (3-2 cu Sepsi). ...

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Principele Nicolae face nunta la Sinaia? Iata ultimele zvonuri! Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, cel caruia i-a fost retras titlul de Principe in 2015, se va casatori, in toamna acestui an, cu logodnica lui, Alina Binder. Se pare ca ceremonia va avea loc in luna septembrie, la Sinaia.…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei,unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii.Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- In ziua de 23 martie a avut loc adunarea generala a Ligii pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari, eveniment la care, in ciuda vremii deosebit de nefavorabile foarte multi pensionari militari din Bucuresti au participat. Potrivit organizatorilor au luat parte la Adunarea Generala si pensionari…

- La noua zile distanta dupa ce s-a efectuat tragerea la sorti pentru stabilirea celor doua semifinale ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal a anuntat programul meciurilor tur. Acestea vor avea loc marti, 17 aprilie, respectiv joi, 19 aprilie. Returul este programat in jurul datei de 9 mai.…

- Castigatorul maratonului Arctic Ultra 6633, Tiberiu Useriu, a sosit in noaptea de miercuri spre joi pe Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj, unde a fost intampinat de peste 100 de persoane, el declarand ca ar putea face o pauza in aceasta competitie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Rusia se afla sub mare presiune inaintea partidei tur cu Romania (miercuri, ora 17:30), din grupa a 4-a de calificare la Campionatul European de handbal feminin din 2018. Dupa infrangerea din toamna cu Austria, trupa lui Evgeny Trefilov nu-si mai permite pasi gresiti, altfel risca inclusiv ratarea…

- Campionul mondial Lewis Hamilton se pregateste de noul sezon de Formula 1, insa nu pe circuit. Pilotul britanic a fost in centrul atentiei la Saptamana Modei de la Milano, acolo unde a participat la prezentarea unei noi linii de haine ale partenerului echipei lui Hamilton, Mercedes.

- Partida CFR Cluj - Astra Giurgiu, din etapa patra a play-off-ului, va avea loc la 8 aprilie, in ziua de Paste, de la ora 20.45, anunța News.ro.Programul etapelor 3 si 4 din Liga I: Etapa a 3-aVineri, 30 martieOra 20.45 Dinamo - JuventusSambata, 31 martieOra…

- CS U Craiova a invins-o, marti, cu 1-0, pe Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si isi continua parcursul bun din acest sezon competitional. Forma excelenta a echipei pregatite de italianul Devis Mangia este reflectata si de evolutia din campionat, acolo unde se situeaza pe locul 3,…

- Juventus București se muta la Voluntari. Juventus București a disputat cu CFR Cluj ultima partida susținuta pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Incepand cu prima partida din play-out, cea cu ACS Poli Timișoara, formația antrenata de Marius Baciu se va muta pe arena din la Voluntari in calitate de gazda.…

- Lista completa a cluburilor care voteaza la alegerile FRF. Alegerile de la Federația Romana de Fotbal vor avea loc pe 18 aprilie. Candidați sunt Razvan Burleanu, președintele in exercițiu, Ionuț Lupescu (candidatul Generației de Aur), Marcel Pușcaș (fost angajat FRF), Victoraș Iacob (fost fotbalist…

- Programul partidelor din cele doua etape este urmatorul: Etapa I Vineri, 9 martie Ora 18.00 FC Botosani – Juventus Bucuresti Ora 20.45 CFR Cluj – CSM Poli Iasi Sambata, 10 martie Ora 18.00 Concordia Chiajna – Sepsi Sfantu Gheorghe Ora 20.45 CSU Craiova – Astra Giurgiu Duminica, 11 martie Ora 18.00 FC…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- S-a amanat prima etapa din play-off și din play-out. Cand se vor juca meciurile. Liga Profesionista de Fotbal a decis, in ședința de miercuri, sa amane disputatea primei etape din play-off și play-out, din cauza vremii. Decizia a fost luata de oficialiiLPF dupa ce majoritatea cluburilor din Liga 1,…

- Preluand un model practicat pe scara larga in Suedia, consilierul local Cosmin Georgiu a organizat, sambata, o activitate cu totul noua și inedita in municipiul nostru, transmit reprezentanții Primariei Aiud. Sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, sambata 24 februarie, chiar in ziua de Dragobete,…

- In aceasta pauza competiționala, cele patru divizionare terțe din Alba nu au fost active in campania de transferuri, care s-a dovedit una dintre cele mai sarace din ultimii ani, cu extrem de puține mutari la capitolul achiziții. A contat cu siguranța și faptul ca “U” Cluj este cu un pas și jumatate…

- Dinamo e in cele mai grele momente din era Ionuț Negoița, inceputa in 2013. "Cainii" au ratat play-off-ul dupa 0-2 cu Astra și sunt pe locul 8, riscand sa stabileasca un record negativ in istoria clubului. Ce inseamna ratarea play-off-ului pentru Dinamo? Fani mai puțin pe stadion, bani mai puțini de…

- ASTRA-DINAMO LIVE VIDEO DIGI SPORT Click aici pentru a vedea Astra-Dinamo Click aici pentru a vedea Poli Iasi-Viitorul LIGA 1 programeaza sambata seara, de la ora 19.45, partidele Poli Iasi-Viitorul Constanta si Astra Giurgiu-Dinamo. Practic, Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta…

- FC Voluntari a reușit sa mai bifeze un transfer in saptamana premergatoare ultimei etape din sezonul regulat. Ilfovenii l-au adus pe goalkeeper-ul Mihai Minca (33 de ani), goalkeeper-ul izgonit vara trecuta de Dan Petrescu de la CFR Cluj, anunța pagina oficiala de Facebook a lui FC Voluntari. Acesta…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- Nationala de juniori a Romaniei (U18), condusa de spaniolul Jordi Giralt (antrenorul folosit ca o ”arma” inainte de alegeri), este prezenta in Maroc, la a 15-a editie a Campionatului Mediteranean de handbal. Intrecerile au ajuns in faza finala, iar Romania va infrunta azi Italia intr-un meci…

- CSU Craiova a invins, vineri, in deplasare, pe FC Voluntari, in etapa a 25-a a Ligii I. Este a doua victorie consecutiva cu 1-0 a juvetilor, dupa 1-0 acasa cu Sepsi. Cu acest succes, trupa din Banie a acumulat 50 de puncte si sta in coasta celor doua mari favorite la titlu, CFR Cluj si Steaua....

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Nicoleta Carjan, fosta colaboratoare si iubita a nepotului Regelui Mihai, isi serbeaza astazi fetita. Au trecut doi ani de cand stranepoata Regelui Mihai I a vazut lumina zilei. Desi inca nerecunoscuta de tatal sau, fostul principe Nicolae, fetita creste frumos in sanul familiei mamei sale, Nicoleta…

- APRECIERI…Gheorghe Hagi l-a cedat in aceasta iarna pe atacantul George Tucudean la CFR Cluj din postura de golgeter al celor de la Viitorul. Cu toate acestea, Hagi nu-si face griji in privinta acoperirii postului ramas liber si mizeaza pe Mihai Vodut, jucator pe care l-a transferat de la FC Voluntari.…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- FC Voluntari a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile fundasului Bogdan Bucurica, jucator pe care l-a transferat de la Concordia Chiajna. Bucurica era legitimat la Concordia Chiajna din iulie 2017.Fotbalistul in varsta de 31 de ani a mai trecut pe la CSU Craiova, Gloria Bistrita, CFR Cluj si…

- Ex-Principele Nicolae, din nou alaturi de Familia Regala la Parastasul Regelui S-au implinit 40 de zile de la decesul Regelui Mihai, iar sambata a fost organizat la Curtea de Arges Parastasul, traditie obisnuita in ritul crestin ortodox. Slujba a fost oficiata de Arhiepiscopul Calinic al Argesului si…

- Fostul principe Nicolae a ajuns la parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai de la Curtea de Argeș. Principesa Margareta i-a salutat pe toți cei prezenți și pe fostul principe Nicolae, pe care l-a sarutat pe obraz. Sute de oameni s-au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges,…

- LPF a anuntat programul primelor doua etape ale Ligii I din anul 2018, derbiul FCSB - CFR Cluj urmand sa se dispute sambata, 10 februarie, anunța News.ro.Etapa a 23-a Vineri, 2 februarieOra 18.00 Sepsi OSK - Poli TimisoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra GiurgiuCitește…

- Dupa ce l-a vandut pe George Țucudean la CFR Cluj, pentru 450.000 de euro, Viitorul a anunțat transferul unui atacant din Liga 1. Echipa lui Gica Hagi l-a adus pe Mihai Voduț, liber de contract dupa desparțirea de FC Voluntari. Atacantul de 23 de ani a efectuat vizita medicala și a semnat pe 3 ani…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…