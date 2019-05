Stiri pe aceeasi tema

- Revenita acasa imediat dupa meciul cu FC Voluntari, de duminica, Politehnica Iasi pregateste in aceasta saptamana partida cu Dunarea Calarasi, din etapa a IX-a a play-out-ului Ligii I de fotbal. Antrenorul Flavius Stoican se bazeaza pe tot lotul de jucatori la disputa cu dunarenii. "Toti fotbalistii…

- LPF a anuntat, joi, pe site-ul oficial, programul etapei a 8-a din play off-ul si play-out-ul Ligii 1. La prima vedere, cea mai interesanta partida a rundei se anunța a fi cea dintre Universitatea Craiova și FCSB, care va avea loc pe 5 mai. CFR Cluj va juca în deplasare cu Astra Giurgiu, pe 6…

- Portarul Cosmin Vatca (36 de ani) a comis o gafa de zile mari in minutul 76 al partidei dintre Dunarea Calarași și FC Voluntari. Goalkeeperul ilfovenilor a ieșit la 30 de metri de propria poarta, deși in fața sa avea un fundaș in duel cu Daniel Benzar, dupa o centrare venita de la Gabi Iancu. Fotbalistul…

- Dinu Gheorghe și-a cerut demisia prin fax, exact dupa meciul pe care Dunarea Calarasi l-a caștigat la Botoșani, scor 2-1. Informația a fost confirmata de Florin Brișan, președintele clubului. FC Botosani - Dunarea Calarasi 1-2 in etapa a 3-a din PLAY OUT LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL "Da.…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut, scor 1-3, meciul de pe teren propriu disputat in compania formației CS Știința Explorari Baia Mare. Astazi s-au disputat partidele din etapa a II-a a Fazei a II-a din Divizia A1 la volei masculin. CS Unirea Dej a intalnit cu incepere de la ora 18, pe teren propriu,…

- Dinamo l-a prezentat ieri pe goalkeeperul Parfait Mandanda (29 de ani), imprumutat de la Charleroi, iar astazi ar putea fi titular cu Dunarea Calarași. Meciul dintre Dunarea Calarași și Dinamo va avea loc azi, de la ora 14:00, pe TV Digi 1, TV Telekom 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Portarul va…