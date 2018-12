Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Turcia a condamnat miercuri la detentie pe viata 74 de persoane, inclusiv militari, acuzate de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016.Peste 240 de persoane, majoritatea civili, au murit in cursul complotului militar esuat din 15 iulie 2016.

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian si-a lansat, joi seara, la Botosani, cartea "Statuia comandorului" aparuta la Editura Polirom si reeditata dupa cea aparuta in 1994. Evenimentul face parte dintr-un proiect finantat de Ministerul Culturii si Identitatii National dedicat Centenarului Marii…

- Doi tineri au lansat un startup cultural turistic inedit adresat atat turiștilor care vin sa viziteze Romania, cat și celor interesați de o experiența autentica, prin intermediul caruia pot explora fragmente din istorie.

- Indragita solista de muzica populara Andra Ioana Matei și-a lansat recent cantecul „Bucovina, dulce Bucovina”, la care a realizat și un videoclip. Piesa, dupa cum ne-a spus artista, „a izvorat” din dragostea ei pentru zona unde s-a nascut și unde a crescut. „Multe lupte s-au dus pentru ca noi, cei…

- Ele sunt scrise de autori diferiti, pe teme diferite, si nu trebuie citite neaparat in ordinea editarii. De aceea, am decis sa incepem in luna septembrie cu volumul XII, am continuat in octombrie cu volumul XI si tot asa - daca ajuta Domnul - vom ajunge pana in luna august a anului viitor, cand ar trebui…

- In aceste zile, in Romania se vorbește din nou de Colectiv, dupa ce, timp de aproape un an de zile, viața a mers inainte cu proteste, justiție, placuțe de inmatriculare anti PSD și scandaluri despre Liviu Dragnea. Starea bolnava a sistemului de sanatate este din nou in centrul atenției, dupa…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat...

- In imaginea de mai sus sunt reprezentate doua femei si un copil. Cele doua femei stau fata in fata, iar copilul se joaca pe podea. Ei bine, una dintre acestea este mama copilului. Iti poti da seama care dintre ele este, in functie de pozitia in care sta? Afla raspunsul pe spynews.ro