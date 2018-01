Stiri pe aceeasi tema

- Clujul, implicat in tranzacția anului din Romania in retail Cea mai mare tranzacție a anului 2017 in domeniu a fost achiziția a 50% din portofoliul de retail și de birouri al Iulius Group - mall-urile din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Suceava și trei cladiri de birouri - de catre grupul sud-african…

- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES.…

- Cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Valoarea termica cea mai ridicata a fost de -1 grad, inregistrata in sudul si sud-vestul tarii, in judetele Timis, Mehedinti…

- Cluj Napoca este primul oraș din Romania asupra caruia site-ul integrator de anunțuri imobiliare, imoradar24.ro, și-a indreptat Inteligența Artificiala pentru a „scana” și compara ofertele din piața. Cu ajutorul acesteia iți simplifici semnificativ cautarile pentru o casa. Fiind primul din Romania care…

- ALOCATIE COPII 2018. Copiii și tinerii din Romania cu varsta de pana la 18 ani și, in anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o suma de bani din partea statului. Valoarea alocației nu a fost modificata in 2017, astfel ca anul acesta ea se va acorda la același nivel.

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…

- Romania si Italia au „o relatie economica excelenta, cladita pe doua decenii de parteneriat strategic, ilustrata de frecventa dialogului bilateral sectorial“, au fost de acord cei doi ministri la Bucuresti.

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Alumil Rom Industry (ALU), companie care lucreaza in extrudarea aluminiului, a raportat pe bursa ca va furniza in decursul anului materii prime din aluminiu in valoare de 6,8 mil. euro, grupului actionarului majoritar. “Marti, 9 ianuarie, Alumil Rom Industry, in calitate de furnizor, a incheiat…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- Ajutoarele financiare pentru cultivatorii de tomate au depașit 323 mii lei anul trecut, urmand a fi acordate și in 2018. Prima masura concreta de sprijin a legumicultorilor cu solarii și sere, dupa mulți ani in care Romania a preferat importurile din Spania sau Turcia, ajutorul financiar pentru fermierii…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- La finalul unui an zbuciumat de schimbari legislative si fiscale, l-am intrebat pe Florin Talpes (60 de ani), fondatorul si CEO-ul Bitdefender, cum afecteaza „revolutia fiscala“ afacerile intreprinzatorilor romani, ce sanse are Romania sa devina un jucator important in industria IT din Europa, dar si…

- Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania, transmis, marti, Agerpres. Potrivit…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Cityland, agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, anunta o premiera pe piata imobiliara din Romania: posibilitatea de a incheia tranzactii si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale.

- In 2017, autoritatile romane au impiedicat aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra din Romania. Valoarea capturilor se ridica la aproximativ 80 milioane de lei conform British American Tobacco.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anunțat marți, la Poiana Brașov, ca voucherele de vacanța se vor da in primul trimestru al anului viitor, pentru acestea fiind aprobata suma de 842 de milioane de lei in bugetul pe 2018. ”Voucherele de vacanța se vor da anul viitor. Sunt bugetate in proiectul…

- Sportivii amatori, dar mai ales cei de performanța, sunt expuși unui risc ridicat de accidentare, și, pentru a prețui valoarea acestora, asigurarea de accidente este din ce in ce mai necesara, a declarat vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu. …

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 18.600 de euro, de circa sase mai mica decat un european din zona euro, in timp ce dato­ria pe per­soana ajun­ge in Romania la circa 1.500 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asu­pra stabili­tatii financiare 2017. Populatia din…

- Guvernul a decis, printr-o ordonanța de urgența adoptata in ședința de miercuri, sa plafoneze valoarea punctului de amenda pentru tot anul 2018. Valoarea acestuia va ramane tot 145 de roni, ca și pana acum … Iata cum arata clasele de amenzi valabile pana la 31 decembrie 2018: ● clasa I (2-3 puncte):…

- RAR anunta ca a inchis peste 200 de service-uri care nu aveau autorizație de funcționare, in urma unor controale efectuate la 655 de societați din toata țara, in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2017. Valoarea totala a sancțiunilor contravenționale aplicate de inspectorii Departamentului Supraveghere…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Cam asa am putea sintetiza cele trei componente principale de care depinde realizarea autostrazii Unirii, adica cea care trebuie sa lege Ungheni (Republica Moldova) - Iasi de Cluj si mai departe de Timisoara. Este vorba de un proiect de investitie care ar trebui sa aiba importanta de grad…

- 1.Cum a fost anul 2017 pentru AJF Arad ? Care sunt plusurile ce va scot in evidenta activitatea? ADRIAN LUCACI: Din toate punctele de vedere anul 2017 a fost unul profitabil. Atat pe plan sportiv, organizatoric si chiar financiar. A crescut numarul de echipe, de practicanti ai acestui…

- Liviu Pop, dupa reactia SUA: Putem lua in calcul ce ne spun cei de pe margine, dar Parlamenul decide Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, marti, referitor ingrijorarea exprimata de Statele Unite cu privire la legile justitiei, ca poate fi luat in calcul ce spun cei de pe margine, insa Parlamentul…

- Ritmul global al reformelor din domeniul justiției a stagnat in 2017, ceea ce a dus la incetinirea punerii in aplicare a recomandarilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, in raportul din ianuarie 2017, au fost considerate inchise, precizeaza un comunicat al Comisiei Europene emis…

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza. Summitul se va desfașura la Budapesta.

- Valoarea monarhiei britanice este de 88 de miliarde de dolari, potrivit unui raport lansat saptamana aceasta, cu ocazia celebrarii a 70 de ani de casnicie intre Regina Elizabeta a II-a si a Printului Philip, anunta Forbes.

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- ♦ Campaniile de reduceri de Black Friday au generat anul acesta vanzari de circa 200 de milioane de euro, in crestere cu 66% comparativ cu 2016. Valoarea vanzarilor realizate online va ajunge anul acesta in Romania la circa 2,8 miliarde de euro, in crestere cu 35% fata de 2016, in conditiile…

- Romania este al optulea mare producator agricol din Uniunea Europeana dupa valoarea productiei. Potrivit datelor Eurostat, productia agricola a Romaniei a crescut usor anul trecut, pana la 15,4 miliarde de euro, reprezentand 4% din valoarea totala la nivelul UE. In moneda nationala, valoarea productiei…

- Societatea care a plecat cu banii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a intrat in faliment la scurt timp dupa ce a incasat sumele respective Drumul național proaspat „reparat” era in continuare plin de gropi, de parca fusese bombardat Neregulile grave la direcția regionala a Companiei Naționale…

- Antena 3 a obtinut în exclusivitate documentul care va fi dezbatut vineri la sedinta Comitetului Executiv al PSD. Subiectul principal ar fi evaluarea cabinetului Tudose si au fost publicate masurile pe care Guvernul le-a îndeplinit pâna în acest moment. …

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Astazi il gasim aproape in orice magazin alimentar. E bio, integral, stors la rece din fruct și se vinde in bag-in-boxuri de trei sau cinci litri din care curge in pahare printr-un robinet care deschide o supapa ce inchide ermetic. Nemții ii spun Apfelsaft. Noi ii spunem suc de mere. Mulți din romani…

- Preturile solicitate pentru locuintele scoase la vanzare la nivel national s-au mentinut in al treilea trimestru din 2017, la un nivel relativ constant fata de trimestrul al doilea, dar s-au ieftinit cu 9,7% comparativ cu 2016, conform unei analize a unui portal imobiliar, remisa marti AGERPRES . Conform…

- Preturile apartamentelor de vanzare in Bucuresti sunt cu aproape 10% mai mari ca anul trecut, dar incep sa scada usor, desi in restul tarii inca se mai inregistreaza o crestere per ansamblu de 3,5%, iar casele s-au scumpit atat in Capitala (cu 3,7%), cat si in tara (cu 3,9%). Tendinta de usoara…

- În fiecare an, România trece la ora de iarna în ultima duminica din luna octombrie. Anul acesta, schimbarea orei se va face în noapte dintre 28 și 29 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. Așadar, ziua de 29 octombrie va avea 25 de ore și va fi cea mai lunga din an.…

- Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, joi s-au depus ofertele pentru proiectarea și execuția primului tronson din cea mai așteptata autostrada din Romania, A1 Sibiu-Pitești. Este vorba despre secțiunea 1, intre Sibiu și Boița, lunga de 13,17 km. Sunt 9 oferte de la: Astaldi, Condotte, Construcții…

- Peste 100 de tari din lume folosesc acest mecanism prin care modifica ora, primavara si toamna. In fiecare an, Romania trece la ora de iarna in ultima duminica din luna octombrie. Anul acesta, schimbarea orei se va face in noapte dintre 28 si 29 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00.…

- Ministerul Finantelor, Ionuț Mișa, estimeaza pentru prima data ,în nota de fundamentare care însoteste proiectul de ordonanta de urgenta de modificare a codului fiscal, cât reprezinta valoarea muncii la negru din România: 90 de miliarde de lei. Aceasta înseamna…

- In septembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara, la valoarea de 45,4 puncte, cea mai scazuta valoare din iunie 2013, fiind cu 5,3 puncte mai mic decat valoarea consemnata in exercitiul anterior.Citeste si: Delegatie de FORTA de la…