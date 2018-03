Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, furnizand circa o treime din armele comercializate la nivel global. Asa arata un studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm.

- Expunerea la o varsta frageda la ''fumatul la mana a treia'' creste incidenta si severitatea cazurilor de cancer pulmonar, iar copiii mici sunt cei mai vulnerabili la efectele acestor particule nocive, conform unui anunt al Laboratorului national Lawrence Berkeley din Statele Unite,…

- Armata Romana e interesata de cumpararea unor elicoptere de atac americane. Șeful Statului Major al Forțelor Terestre și adjunctul șefului Departamentului pentru Armament din MApN sunt in Statele Unite. Cei doi generali vor vizita o uzina a Bell Helicopter și o baza a pușcașilor marini unde sunt folosite…

- Lungmetrajul "Get Out", un thriller cu accente horror si de satira, care denunta rasismul din Statele Unite, a castigat principalul trofeu - cel mai bun film - la gala Independent Spirit Awards sambata seara la Los Angeles, cu o zi inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Reuters si AFP.…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Ion Iordache: Sindicatul a ramas la solicitarea sa anterioara de crestere salariala de 500 de lei pentru toti salariatii si administratia a propus o crestere de 80 de lei, lucru care nu ne-a multumit. Consideram insignifiant pentru ce se intampla in piata romaneasca, ma refer cresterile de preturi…

- Intitulata ''Becoming'', cartea de memorii va fi editata de Crown Publishing Group, o filiala a Penguin Random House, in Statele Unite si Canada. Volumul va fi lansat simultan in 24 de limbi, in mai multe tari din lume.Reprezentantii fostei prime doamne au spus ca timpul petrecut de Michelle…

- Cartea de memorii a fostei prime doamne a Statelor Unite Michelle Obama va fi lansata in data de 13 noiembrie, potrivit anuntului facut duminica de editura Penguin Random House, informeaza DPA. Intitulata ''Becoming'', cartea de memorii va fi editata de Crown Publishing Group, o filiala…

- Cei mai mari producatori mondiali de arme provind din SUA. Potrivit Institutului International de Cercetare a Pacii de la Stockholm (Sipri), vanzarile de arme si servicii militare in intreaga lume au totalizat 374,8 miliarde de dolari in 2017.

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- Volumul importurilor si exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime in 2017, in conditiile in care comertul cu pietele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan Insight. In volum, comertul exterior al Moldovei a crescut cu aproape 20% in 2017,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% in 2017 comparativ cu anul 2016, insa lucrarile de constructii noi au crescut cu 4,9%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Pe elemente de ...

- Statele Unite sunt inca in stare de șoc dupa evenimentul tragic de miercuri in care un atacator a deschis focul in afara unui liceu din Florida, omorand cel puțin 17 oameni. Principalul suspect este un fost student in varsta de 19 ani, descris ca avand probleme și fiind singuratic. In urma cercetarilor…

- Produsul Intern Brut - PIB - pe anul 2017 a crescut cu 7% fața de anul 2016. În trimestrul IV din 2017, PIB a crescut cu 0,6% fața de trimestrul anterior și cu 7% fața de același trimestru din 2016, arata datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Produsul Intern…

- Piata de capital americana a deschis in crestere noua saptamana, dupa ce in perioada 5-9 februarie a reusit la limita sa evite cea mai proasta evolutie din ultimii noua ani, in conditiile in care sedintele de tranzactionare incheiate cu scaderi de 600 – 1000 puncte au adus aminte de momentele imediat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Calgary (Canada), Sapporo (Japonia), Stockholm (Suedia) si Sion (Elvetia) sunt cele patru orase cu care Comitetul International Olimpic a deschis o "faza de dialog" pentru a studia posibilitatea daca acestea ar trebui sa candideze la organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026, informeaza agentia…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimându-si „opozitia ferma" fata de un document care lanseaza „speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor este nemulțumit de modul de calcul al drepturilor de natura salariala introdus incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceștia vor purta pe parcursul zilei banderole albe pe brațul drept, insa…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ în ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii,

- „Ramura de maslin” sau Turcia contra Statelor Unite in nordul Siriei Intervenția Turciei in Siria divide inca o data Occidentu. Principalul beneficiar este Rusia, care iși vede influența crescand in regiune și in relațiile cu Turcia. Puncte cheie: Operatiunea militara „Ramura de maslin",…

- Statele Unite transporta armament strategic in Peninsula Coreea pentru a putea lansa un atac in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna. Este acuzația facuta de Coreea de Nord care avertizeaza ca detine armament nuclear cu care sa riposteze. Mai exact, Phenianul a acuzat Administrația Trump ca ar folosi…

- Criptomoneda Ripple a inregistrat cea mai rapida crestere in popularitate, dupa ce mai multi jucatori mari din pietele financiare, precum UBS sau MoneyGram au anuntat ca vor integra moneda digitala in serviciile lor. Criptomoneda Ripple a fost considerata in urma cu o luna „urmatorul…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- O analiza a PwC arata ca rata anuala de creștere a cheltuielilor pentru aparare va crește cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de națiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fața unui mediu global de securitate tot mai complex. PwC Global Defense Perspectives…

- In luna noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta cu 7,3% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Fata de luna…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este in crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate in urma analizelor de laborator in Canada incepand de sambata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata de Xinhua. Nivelul de…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Exporturile au inregistrat o crestere considerabila in judetul Covasna in anul 2017, in topul marfurilor si materialelor exportate aflandu-se confectiile, lemnul si piesele auto, se arata intr-un raport al Biroului Vamal Interior Covasna. Potrivit acestuia, anul trecut au fost inregistrate un numar…

- Preturile petrolului au inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 au inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran, potrivit Digi24.ro.

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP.

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Autor: Stelian ȚURLEA O carte de colorat, motivaționala, destinata adulților. De ce? Editorii au un argument: ”Viata este plina de probleme. In orice moment ne confruntam cu termene-limita si cu obligatii, avem intalniri si conversam tot timpul in lumea virtuala. Asa se ridica muntele nesanatos de…

- Deficitul de cont curent, adica diferența dintre valoarea exporturilor și cea e importurilor, a ajuns la 5,302 miliarde de euro, în primele zece luni din acest an, în crestere cu 87%, fața de perioada similara din 2016, arata un rasport al Bancii Nationale

- Vanzarile internationale de echipamente si servicii militare ale celor mai mari 100 de producatori de armament au crescut in 2016, dupa cinci ani consecutivi de scadere, arata datele publicate luni de Institutul International de Cercetari asupra Pacii (Sipri, cu sediul la Stockholm).