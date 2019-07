Voltaj, piesă în memoria Alexandrei, din Caracal. Călin Goia, mesaj dureros “Piesa urmatoare este o piesa despre copii si in seara asta vrem s-o cantam in mod exceptional in memoria Alexandrei, de doar 15 ani, care nu mai departe de ieri dimineata si-a pierdut viata, asteptand ca autoritatile statului in care ea avea mare incredere sa intervina. Stiti foarte bine ca a durat 19 ore si ca a fost prea tarziu. Acelasi stat care poate printr-o educatie mai performanta, putea sa impiedice deplasarea ei in timpul vacantei ca sa faca meditatii, acelasi stat care poate putea sa-i ofere un transport public normal de la sat la oras fara a fi nevoita sa faca autostopul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

