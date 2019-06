VOLTAJ lasa tot pentru distractie si canta live in premiera urmatorul lor single

Stiri pe aceeasi tema

- John Diamond revine in atenția ascultatorilor cu un noul single intitulat “Fa-ți viața frumoasa”, single cu un vibe pozitiv potrivit sezonului estival. Proiectul este o colaborare foarte interesanta cu prietenul lui -Syan Lion- interpret de muzica Raggae-Hip-Hop, impreuna au compus acest cantec inca…

- In perioada 16 – 17 Iunie 2019, in Municipiul Baia Mare se va desfașura o serie de evenimente cultural-artistice in cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului Baia Mare. DUMINICA, 16 Iunie Piața Libertații – Concert de muzica clasica LUNI, 17 Iunie Piața libertații – Trupe Locale, Voltaj, Damian & Brothers…

- Artistul american pregateste o seara magnifica, in primul sau concert in Romania! BILETE pe: >>> Eventim.ro >>> http://bit.ly/BileteChrisBotti >>> iaBilet.ro >>> http://bit.ly/iaBiletChrisBotti >>> Blt.ro – Bilete Online >>> http://bit.ly/BLTChrisBotti >>> Bilete.ro >>> http://bit.ly/BILETEroChrisBotti…

- Un nou eveniment de muzica rock organizat de buzoienii de la Asociația Cerc Posibil, in cadrul proiectului „This You Can Trust”. Deatherii bucureșteni de la Rancorum iși prezinta primul album intr-un concert in premiera la Buzau. Pus pe piața de profil de prestigioasa casa de discuri Loud Rage Music,…

- Jessie Reyez, renumita artista originara din Toronto, lanseaza single-ul „Imported”, o colaborare inedita cu rapper-ul 6LACK, care va fi integrata pe urmatorul album, pe care Jessie il va lansa anul acesta. „Imported” este un duet R&B excepțional, reprezentand și prima lansare din 2019 a lui Reyez,…

- "Prezentata în prima auditie mondiala absoluta pe scena noastra, cantata 'La vision de Säul' poarta inconfundabila semnatura si aura lui George Enescu, fiind una dintre primele lucrari ale prodigiosului compozitor, impresionând prin profunzimea si autenticitatea sa,…

- Cu un sound fresh și un beat alert, piesa produsa in studiourile Metropolitan Records reda povestea celui care iubește fara a fi iubit. Muzica este compusa de Silviu Paduraru, fondatorul proiectului Deepside Deejays, iar versurile sunt scrise de Theea Miculescu și Alexandra Tirtirau. Videoclipul piesei…