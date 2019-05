Viitorul sef de stat si-a exprimat dorinta sa preia functia inainte de sfarsitul lui mai, pentru a dizolva Parlamentul si a convoca alegeri legislative anticipate cat mai rapid posibil, in contextul in care cota popularitatii sale este la un nivel inalt.

Volodimir Zelenski, un umorist in varsta de 41 de ani, un novice in politica, a obtinut o victorie zdrobitoare impotriva presedintelui ucrainean in exercitiu, Petro Porosenko, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, la 21 aprilie, cu 73% din voturile exprimate.

Zelenski a anuntat dupa victoria sa ca prioritatea sa este sa…