Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a vizitat, în premieră, graniţa administrativă cu Crimeea anexată de Rusia Aceasta este prima vizita a unui presedinte ucrainean la granita administrativa cu peninsula Crimeea ocupata de Rusia din 2014, noteaza in acest context media de la Kiev. Zelenski s-a informat la fata locului de conditiile in care ucrainenii trec prin acest punct de control inca incomplet amenajat pentru a ajunge in Crimeea si invers. El chiar a si discutat cu mai multi cetateni care se indreptau spre peninsula anexata de Rusia. Cu aceasta ocazie, Volodimir Zelenski l-a prezentat pe noul reprezentant al presedintiei ucrainene pentru relatiile cu Crimeea si a numit un nou sef al regiunii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

