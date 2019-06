Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa preluata de Agerpres. 'Ucraina face deja parte din familia europeana.…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Germania coopereaza cu Franta in contextul acordurilor de la Minsk, a subliniat sefa executivului german, adaugand ca noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski a spus clar luni, in discursul sau inaugural, ca incheierea conflictului din estul tarii sale este o prioritate.Ministerul de…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Volodimir…

- Angela Merkel l-a facut practic de rusine pe presedintele Ucrainei chiar in fata camerelor de luat vederi, cu ocazia conferintei de presa comune de la Berlin. Porosenko, aflat intr-un turneu european, in ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, s-a vazut in situatia…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Germania va continua sa fie alaturi de Ucraina in privinta integritatii teritoriale a acestei tari, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.Merkel s-a pronuntat pentru continuarea…

