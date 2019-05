Volodimir Zelenski, învestit în funcţia de preşedinte al Ucrainei La o luna dupa victoria fara drept de apel in fata presedintelui aflat la sfarsit de mandat, Petro Porosenko, cel mai tanar presedinte ales al Ucrainei postsovietice, in varsta de numai 41 de ani, a venit pe jos la sediul parlamentului - salutand multimea de pe traseu - unde urma sa depuna juramantul. 'Ma angajez, prin toate actiunile mele, sa apar suveranitatea si independenta Ucrainei, sa asigur bunastarea Patriei si a poporului ucrainean, sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, sa respect Constitutia si legile Ucrainei, sa-mi indeplinesc indatoririle in interesul tuturor compatriotilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

