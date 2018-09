Volkswagen vs. Ford, pe bulevard Soferul uneia dintre masini a ieșit din parcarea dintre linii pe Bulevardul Revoluției (in fața Libelula), iar celalalt venea dinspre teatru inspre Podgoria pe banda a doua. Cel mai probabil, soferul care voia sa intre pe artera principala nu s-a asigurat sau nu l-a vazut pe cel care venea dinspre teatru. Astfel, din neatenție ori viteza mai mare decat permite legea, cei doi s-au lovit cu boturile mașinilor. Din fericire, nu vorbim de victime umane, ci doar de pagube materiale. Circulația a fost dirijata de un echipaj al Poliției Locale Arad, care a ramas in intersecție pentru a directiona traficul… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

